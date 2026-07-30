БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Ден след триумфа: Левски представи Хевертон Роден в Бразилия, юноша на Спортинг Лисабон, играл за Куинс Парк Рейнджърс

Ден след като преодоля Университатя Крайова по пътя към третия квалификационен кръг на Шампионската лига - Левски представи седмото си лятно попълнение. Това е десният защитник Хевертон.

За последно португалецът е носил екипа на английския КПР. Договорът му със "сините" е до 2028 година.

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ПФК „Левски“ подписа договор със защитника Хевeртон Сириако Сантос. Контрактът с португалския футболист е до лятото на 2028 година.

Хевертон е роден на 1 февруари 2001 година в Сао Матеус (Бразилия). Той е юноша на португалския гранд Спортинг Лисабон, като преминава през всички юношески формации на клуба. Изиграва 25 мача и вкарва 4 гола за отбора до 23 години и 26 мача с 1 гол за втория тим на „лъвовете“.

През лятото на 2022 година преминава в друг португалски клуб – Ещрела Амадора, записвайки 48 мача. В средата на 2024 година преминава в английския Куинс Парк Рейнджърс, с чийто екип изиграва 9 мача и вкарва 1 гол.

В началото на 2025 година е преотстъпен на португалския Витория Гимараеш, записвайки 8 мача. Година по-късно е преотстъпен на друг португалски клуб – Жил Висенте, с чийто екип изиграва 25 мача.

ПФК „Левски“ приветства с добре дошъл на стадион „Георги Аспарухов“ Хевертон и му пожелава много победи и щастливи мигове със синята фланелка“.