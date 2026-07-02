БГ Футбол Публикувано в Борислава Стаменова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Георги Иванов - Гонзо на 50: Голмайстор, любимец, президент Носителят на две награди Футболист на годината празнува своя юбилей Снимка: Lap.bg

Днес, 2 юли 2026 г., президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов - Гонзо, има повод за празник! Той става на 50 години!

Преди да се захване с ръководни функции, емблематичният нападател остави следа по родните терени и се превърна в любимец на феновете и страшилище за противници.

Без съмнение Георги Иванов ще се нареди един ден сред легендите на българския футбол.

Началото

Роден на 2 юли 1976 г. в Пловдив, Георги Иванов започва футболната си кариера в Локомотив Пловдив, въпреки че баща му Александър е бивш футболист на градския враг Ботев. Талантът му бързо прави впечатление. Скоро идва трансферът в Левски – мястото, където Гонзо ще бъде припознат като любимец.

През 1997 г. той попада в полезрението на тогавашния треньор на "сините" Стефан Грозданов. Въпреки че началото му в Левски е колебливо, той бързо намира своята форма и се превръща в неизменен титуляр.

В продължение на години той е лицето на "синята" атака и лидер, който не просто бележи голове, а поема отговорност в най-важните моменти. Силната игра с глава, безкомпромисният стил и непримиримият характер го превръщат в един от най-разпознаваемите нападатели в историята на клуба.

Георги Иванов допринася изключително много за трите поредни шампионски титли на Левски през 2000, 2001 и 2002 г., както и за последвалите през 2006, 2007, 2009 г.

Той е и четирикратен носител на Купата на страната - 1998, 2000, 2002 и 2007 г.

Емблематичните мачове

Големите футболисти си личат в дербитата, а Иванов със сигурност се превръща бавно и сигурно в страшилище за ЦСКА.

След 10 години на терена в най-интригуващия мач у нас, той се превръща в най-резултатният футболист за Левски в дербито с "червените".

До края на 2008 г. има отбелязани 15 гола във вратата на ЦСКА (с което подобрява рекорда на Наско Сираков – 14), 11 от които са за първенство и 4 за Купата и Суперкупата на България.

Разписва се в едни от най-важните мачове през годините, включително и на финала за купата на България през 1998 г. срещу ЦСКА. Тогава „червените“, които празнуват 50-годишен юбилей, губят финала с 0:5.

Автор е и на така наречения „кървав гол“ през 2000 година срещу ЦСКА на стадион „Георги Аспарухов“, след като отбелязва победното попадение в 93-тата минута с окървавена и бинтована глава.

Снимка: Getty Images

В периода 1997 – 2001 година Левски побеждава ЦСКА, само когато Гонзо вкарва. Освен това, когато той е отбелязвал срещу ЦСКА, Левски никога не е губил мача.

Иванов е двукратен победител в анкетата „Футболист на годината на България“ - през 2000 и 2001 година. Голмайстор е на българското първенство през сезон 2000/01 година с 22 отбелязани гола.

В чужбина

Иванов пробва късмета си и в чужбина, но без особени успехи.

В средата на 2002 г. Левски продава обичания си нападател във френския Рен за колосалната за родните стандарти тогава сума от 4,1 млн. долара!

Снимка: Getty Images

Той изиграва само 15 мача за френския тим, а след това играе още за турските Самсунспор и Газиентепспор, а и за хърватския Риека преди да се завърне в Левски.

Гонзо е част от тима, който за първи път играе в Шампионската лига през сезон 2006/2007.

С националния тим, за който има 4 гола в 34 мача, играе на световното първенство във Франция през 1998 г.

Снимка: Getty Images

Като треньор

След края на кариерата си като футболист, Иванов става треньор.

Начело е на Левски, Локомотив Пловдив и Черно море.

При "сините" работи и като спортен директор на клуба два пъти.

Начело на българския футбол

През 2024 г. Георги Иванов - Гонзо печели своеобразните избори за президент на Българския футболен съюз след оставката на Борислав Михайлов. Големият му конкурент тогава е Димитър Бербатов.

Снимка: Lap.bg

Иванов получава 235 гласа при нужни 234 за да заеме поста.

Преди това той работи като технически директор в БФС и бе начело на националния тим като селекционер за кратко.

Обичан или не, Георги Иванов със сигурност е сред ярките фигури на българския футбол и един от емблематичните играчи в последните години. Само времето ще покаже как ще се справи на най-високия ръководен пост!

Снимка: Lap.bg

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