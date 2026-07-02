Георги Иванов - Гонзо на 50: Голмайстор, любимец, президент
Носителят на две награди Футболист на годината празнува своя юбилей
Днес, 2 юли 2026 г., президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов - Гонзо, има повод за празник! Той става на 50 години!
Преди да се захване с ръководни функции, емблематичният нападател остави следа по родните терени и се превърна в любимец на феновете и страшилище за противници.
Без съмнение Георги Иванов ще се нареди един ден сред легендите на българския футбол.
Началото
Роден на 2 юли 1976 г. в Пловдив, Георги Иванов започва футболната си кариера в Локомотив Пловдив, въпреки че баща му Александър е бивш футболист на градския враг Ботев. Талантът му бързо прави впечатление. Скоро идва трансферът в Левски – мястото, където Гонзо ще бъде припознат като любимец.
През 1997 г. той попада в полезрението на тогавашния треньор на "сините" Стефан Грозданов. Въпреки че началото му в Левски е колебливо, той бързо намира своята форма и се превръща в неизменен титуляр.
В продължение на години той е лицето на "синята" атака и лидер, който не просто бележи голове, а поема отговорност в най-важните моменти. Силната игра с глава, безкомпромисният стил и непримиримият характер го превръщат в един от най-разпознаваемите нападатели в историята на клуба.
Георги Иванов допринася изключително много за трите поредни шампионски титли на Левски през 2000, 2001 и 2002 г., както и за последвалите през 2006, 2007, 2009 г.
Той е и четирикратен носител на Купата на страната - 1998, 2000, 2002 и 2007 г.
Емблематичните мачове
Големите футболисти си личат в дербитата, а Иванов със сигурност се превръща бавно и сигурно в страшилище за ЦСКА.
След 10 години на терена в най-интригуващия мач у нас, той се превръща в най-резултатният футболист за Левски в дербито с "червените".
До края на 2008 г. има отбелязани 15 гола във вратата на ЦСКА (с което подобрява рекорда на Наско Сираков – 14), 11 от които са за първенство и 4 за Купата и Суперкупата на България.
Разписва се в едни от най-важните мачове през годините, включително и на финала за купата на България през 1998 г. срещу ЦСКА. Тогава „червените“, които празнуват 50-годишен юбилей, губят финала с 0:5.
Автор е и на така наречения „кървав гол“ през 2000 година срещу ЦСКА на стадион „Георги Аспарухов“, след като отбелязва победното попадение в 93-тата минута с окървавена и бинтована глава.
В периода 1997 – 2001 година Левски побеждава ЦСКА, само когато Гонзо вкарва. Освен това, когато той е отбелязвал срещу ЦСКА, Левски никога не е губил мача.
Иванов е двукратен победител в анкетата „Футболист на годината на България“ - през 2000 и 2001 година. Голмайстор е на българското първенство през сезон 2000/01 година с 22 отбелязани гола.
В чужбина
Иванов пробва късмета си и в чужбина, но без особени успехи.
В средата на 2002 г. Левски продава обичания си нападател във френския Рен за колосалната за родните стандарти тогава сума от 4,1 млн. долара!
Той изиграва само 15 мача за френския тим, а след това играе още за турските Самсунспор и Газиентепспор, а и за хърватския Риека преди да се завърне в Левски.
Гонзо е част от тима, който за първи път играе в Шампионската лига през сезон 2006/2007.
С националния тим, за който има 4 гола в 34 мача, играе на световното първенство във Франция през 1998 г.
Като треньор
След края на кариерата си като футболист, Иванов става треньор.
Начело е на Левски, Локомотив Пловдив и Черно море.
При "сините" работи и като спортен директор на клуба два пъти.
Начело на българския футбол
През 2024 г. Георги Иванов - Гонзо печели своеобразните избори за президент на Българския футболен съюз след оставката на Борислав Михайлов. Големият му конкурент тогава е Димитър Бербатов.
Иванов получава 235 гласа при нужни 234 за да заеме поста.
Преди това той работи като технически директор в БФС и бе начело на националния тим като селекционер за кратко.
Обичан или не, Георги Иванов със сигурност е сред ярките фигури на българския футбол и един от емблематичните играчи в последните години. Само времето ще покаже как ще се справи на най-високия ръководен пост!
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