Големият ден настъпи. Къде може да гледате грандиозния бенефис на Мартин Камбуров?

Дойде и големият ден! Топ реализаторът на родното ни първенство - Мартин Камбуров, се сбогува с футбола. Нападателят, вкарал цели 256 гола в българския елит, изправя Христо Стоичков и легендите от Мондиал 1994 срещу звездите на Локомотив Пловдив.

Гледайте ElitBet All Stars Мартин Камбуров от 16:00 ч. - пряко по bTV Action и онлайн на VOYO.BG.

Шоуто е от 16:30 ч., а коментарното ни студио започва половин час по-рано. По случай Деня на детето, комплексът отваря врати още в 12:00 ч., където са подготвени увеселителни съоръжения, аниматори и още много други активности.

Как изглеждат отборите?

На терена на стадион "Локомотив" един срещу друг ще се изправят отборите на ALL STARS Bulgaria и ALL STARS Lokomotiv.

View this post on Instagram A post shared by ELITBET ALL STARS Мартин Камбуров (@allstarsmartinkamburov)

В тима All Stars Bulgaria ще видим Христо Стоичков, Георги Петков, Стилиян Петров, Валери Божинов, Ивайло Чочев, Красимир Балъков, Елин Топузаков, Валентин Илиев, Владимир Манчев, Станислав Ангелов, Мартин Петров, Тодор Неделев, Александър Александров, Николай Бодуров, Георги Миланов, Емил Гъргоров, Георги Иванов, Благой Георгиев, Даниел Боримиров, Светослав Дяков и Радостин Кишишев.

View this post on Instagram A post shared by ELITBET ALL STARS Мартин Камбуров (@allstarsmartinkamburov)

В състава на All Stars Lokomotiv ще се подвизават Васил Камбуров, Кирил Акалски, Илко Пиргов, Ванчо Траянов, Павел Виданов, Иван Иванов, Бирсент Карагарен, Георги Илиев, Кирил Котев, Красимир Димитров, Димо Бакалов, Димитър Илиев, Здравко Лазаров, Александър Тунчев, Дончо Донев, Зоран Балдовалиев, Христо Колев “Бащата” и Методи Стойнев.

Треньори ще бъдат Христо Бонев, Едуард Ераносян и Любомир Шейтанов за ALL STARS Lokomotiv, както и Илиан Илиев, Александър Томаш и Петър Зехтински за ALL STARS Bulgaria.

Гледайте Elitbet All Stars Мартин Камбуров пряко по bTV Action и на VOYO.BG от 16:00 ч.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK