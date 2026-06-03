БГ Футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Кирил Десподов влиза в бизнеса с имоти в Халкидики Разкритие на гръцките медии

Въпреки че сезонът на терена не се разви според очакванията, капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов показва сериозна активност извън футбола.

Според гръцки публикации, крилото на ПАОК е насочило част от финансовите си ресурси към пазара на недвижими имоти в Халкидики.

Снимка: Lap.bg

Изминалата кампания беше белязана от редица здравословни проблеми за петкратния носител на приза „Футболист на годината“ в България. Продължителни травми ограничиха възможностите му както в клубния футбол, така и в изявите с националния отбор. Най-сериозни се оказаха проблемите с пръста на крака, които в крайна сметка наложиха хирургична намеса и го извадиха от състава за финала за Купата на Гърция.

Операция

Статистиката на Десподов включва пет попадения и четири голови подавания в 30 срещи. Показателите придобиват още по-голяма стойност на фона на ротационната политика на треньора Разван Луческу, който рядко разчита на едни и същи флангови футболисти през целия двубой.

Изглежда обаче, че българският национал е намерил дългосрочна перспектива в Северна Гърция. Според информацията, цитирана от БТА, той вече развива собствен бизнес в сферата на недвижимите имоти и активно инвестира в Халкидики – един от най-предпочитаните туристически райони за балканските туристи. Проектите му включват придобиване на терени за бъдещо жилищно строителство, както и закупуване на имоти с потенциал за реконструкция и модернизация.

Кариера

Паралелно с бизнес начинанията си Десподов продължава да отделя внимание и на обществените каузи. Само преди дни той бе сред основните организатори на поредното издание на детския турнир „България, децата и футбола“, който събра редица популярни имена от родния футбол, сред които Стилиян Петров, Георги Костадинов и Радослав Кирилов.