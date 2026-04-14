Оперират палеца на левия крак на Кирил Десподов

Сезонът за капитана на българския национален отбор Кирил Десподов приключи предсрочно. Гръцките медии съобщават, че той ще трябва да се подложи на операция за хроничен проблем.

Новината се появи на фона на подготовката на ПАОК за дербито с АЕК на 19 април. Отборът се събра днес на базата си в Неа Месемврия след Великденските празници.

Българинът се подложи на лечение поради упорит дискомфорт в палеца на левия си крак, където е изправен пред хроничен проблем. Този здравословен казус не може да бъде решен с медикаменти и терапия.

Вън от строя в лош момент

Така Десподов ще се подложи на операция, като пропусне последните 6 мача до края на сезона. Той отпада и за мачовете на българския национален отбор през юни срещу Молдова и евентуално срещу Косово.

"В битката да се пребори отново за титлата, ПАОК претърпя сериозна загуба, тъй като се очаква Кирил Десподов да се подложи на операция заради проблем с костта на палеца на левия крак", съобщи Димитрис Цорбацоглу по радио bwinSPORT FM 94.6.

"Лошото за ПАОК е, че Десподов излиза от строя точно в момент, в който атакуващата линия на тима е натоварена, умората е много. Андрия Живкович също не тренира пълноценно и работи по индивидуална програма".

Труден сезон

Сезонът не беше никак лесен за Десподов - контузии, низходяща тенденция в представянето му и трудна битка за място в стартовия състав. Първите проблеми се появиха още през септември - преди мача на българския национален отбор срещу Испания от световните квалификации. Освен проблема с палеца на левия крак, крилото имаше проблеми с глезена и гърба.

"Решението вече е взето и 29-годишният играч е готов да се подложи на операция за отстраняване на проблема. Десподов автоматично е извън игра до края на сезона и не може да се разчита на него за нито един от шестте оставащи мача на ПАОК - пет в плейофите за първенството и финала за Купата срещу ОФИ Кри", потвърди и athletiko.gr.

Десподов завършва сезона с 30 мача, 5 гола и 4 асистенции във всички турнири.