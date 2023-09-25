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Кръстаич обяви избраниците си

За европейската квалификация с Литва и контролата с Албания

 

Селекционерът на мъжкия национален отбор Младен Кръстаич обяви списъка с 25 футболисти за европейската квалификация с Литва на 14 октомври и гостуването на Албания в контрола 3 дни по-късно.

В състава няма изненади, като единствената промяна спрямо мачовете с Иран и Черна гора е завръщането на халфа на Левски Марин Петков, който вече е възстановен от контузия.

Всички посочени от сръбския специалист играчи вече са били част от представителния ни тим.

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Съставът

Вратари: Иван Дюлгеров (Черно море), Даниел Наумов (ЦСКА 1948), Димитър Митов (Сейнт Джонстън);

Защитници: Кристиан Димитров (Левски), Симеон Петров (ЦСКА 1948), Димо Кръстев (Катандзаро), Валентин Антов (Кремонезе), Алекс Петков (Шльонск), Иван Турицов (ЦСКА), Виктор Попов (Черно море), Патрик-Габриел Галчев (Левски);

Полузащитници: Йоан Стоянов (Апоел Беер Шева), Марин Петков (Левски), Илия Груев (Лийдс Юнайтед), Андриан Краев (Левски), Ивайло Чочев (ЦСКА 1948), Иван Йорданов (Лудогорец), Илиан Илиев (Кифисия), Доминик Янков (Лудогорец), Лукас Петков (Гройтер Фюрт);

Нападатели: Кирил Десподов (ПАОК), Спас Делев (Лудогорец), Георги Русев (ЦСКА 1948), Мартин Минчев (Ризеспор), Преслав Боруков (Арда).

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