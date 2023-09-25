Кръстаич обяви избраниците си

Селекционерът на мъжкия национален отбор Младен Кръстаич обяви списъка с 25 футболисти за европейската квалификация с Литва на 14 октомври и гостуването на Албания в контрола 3 дни по-късно.

В състава няма изненади, като единствената промяна спрямо мачовете с Иран и Черна гора е завръщането на халфа на Левски Марин Петков, който вече е възстановен от контузия.

Всички посочени от сръбския специалист играчи вече са били част от представителния ни тим.

Съставът