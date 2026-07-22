БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Левски атакува Университатя Крайова без чист нападател Хуан Переа и Оливер Камдем отпаднаха от групата на Хулио Веласкес

Левски остана без класически централен нападател за мача с Университатя Крайова. Първият двубой от втория квалификационен кръг на Шампионската лига е тази вечер от 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов".

Извън групата остана Хуан Переа. Колумбиецът не успя да се възстанови навреме от травма, получена срещу Дунав (2:1) в първия кръг на първенството в петък.

Переа започна титуляр във въпросната среща. Той беше заменен след час игра от Алекс Сентейес, след като почувства болки.

Голмайсторът не тренира със съотборниците си във вторник. А треньорът Хулио Веласкес е преценил да не рискува здравето му срещу румънския съперник.

Мустафа Сангаре също все още не е готов за игра. Единствено младият Стивън Стоянчов може да изпълнява тази функция, но той едва ли ще започне двубоя предвид липсата на сериозен опит.

В разширения състав не е и титулярният десен защитник Оливер Камдем, който има лека травма на коляното.

Групата на Левски

Вратари: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Огнян Владимиров;

Защитници: Алдаир Невеш, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Кристиан Макун, Майкон, Алекс Сентейес;

Халфове: Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Акрам Бурас, Сержиньо, Мазир Сула

Нападатели: Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов.