Левски: Един всеки може, затова представяме двама
"Сините" продължават да работят усилено по селекцията
Левски подписа с мароканския халф Ел Мехди Ел Мубарик и полузащитника Сержиньо. "Сините" обявиха двата нови трансфера накуп.
"Един всеки може, затова представяме двама", написаха лаконично от Левски под видео в социалните мрежи.
Ел Мехди Ел Мубарик пристига на стадион "Георги Аспарухов" от руския Динамо Махачкала, където бе преотстъпен. По-рано от клуба се сбогуваха с него.
Две в едно
Така халфът ще бъде откупен от Левски от Ал Аин от Обединените Арабски Емирства, чиято собственост беше до сега.
Сержиньо пристига у нас от Санта Клара. Той е на 26 години и през миналия сезон е изиграл 42 мача във всички турнири, в които е отбелязал 4 гола и е дал четири асистенции. Полузащитникът е юноша на Витория Гимараеш, а освен това е играл още за Понт, Фелгейраш и Оливейрензе.