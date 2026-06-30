БГ Футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Левски: Един всеки може, затова представяме двама "Сините" продължават да работят усилено по селекцията Снимка: levski.bg

Левски подписа с мароканския халф Ел Мехди Ел Мубарик и полузащитника Сержиньо. "Сините" обявиха двата нови трансфера накуп.

"Един всеки може, затова представяме двама", написаха лаконично от Левски под видео в социалните мрежи.

Ел Мехди Ел Мубарик пристига на стадион "Георги Аспарухов" от руския Динамо Махачкала, където бе преотстъпен. По-рано от клуба се сбогуваха с него.

Две в едно

Така халфът ще бъде откупен от Левски от Ал Аин от Обединените Арабски Емирства, чиято собственост беше до сега.

Сержиньо пристига у нас от Санта Клара. Той е на 26 години и през миналия сезон е изиграл 42 мача във всички турнири, в които е отбелязал 4 гола и е дал четири асистенции. Полузащитникът е юноша на Витория Гимараеш, а освен това е играл още за Понт, Фелгейраш и Оливейрензе.