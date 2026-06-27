БГ Футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Левски чака до последните минути за равенство с Ботев Враца Трета контрола за "сините" Снимка: levski.bg

Седмица преди първия си мач в квалификациите за Шампионска лига, футболният Левски записа равенство в третата си контрола от предсезонната подготовка в Правец.

Шампионите направиха 1:1 с друг представител на елитната група у нас - Ботев Враца.

Преди това "сините" имаха само победи - срещу Етър с 6:0 и срещу Академик Свищов с 4:0.

Минута мълчание

Срещата започна с минута мълчание в памет на загиналите футболисти от школата на Славия, както и на двамата младежи от Враца, които бяха фенове на местния клуб.

Всъщност Левски изпробва в голяма степен състава, на който ще разчита за новия сезон, като отсъстващи бяха Мустафа Сангаре и Хуан Переа.

Снимка: levski.bg

Ботев Враца първи откри резултата след 0:0 в първото полувреме. В началото на втората част Владислав Найденов проби по дясното крило и подаде на непокрити Мартин Петков, а юношата на "сините" преодоля без проблем Огнян Владимиров.

Левски натисна след попадението, но Евертон Бала на два пъти и веднъж Адриан Райчев не успяха да преодолеят стража на врачанския тим. Двамата обаче комбинираха за изравнителното попадение в третата минута на добавеното време. Райчев центрира от дясното крило, а Бала засече с глава за крайното 1:1.

Представянето

С тази среща подготовката на "сините" почти приключва.

Снимка: levski.bg

За Левски остава само още един мач - представянето във вторник, 30 юни, срещу Радник Сурдулица.

След това на 5 юли тимът гостува на Борац Баня Лука в първия кръг на квалификациите за Шампионската лига.