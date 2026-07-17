БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Левски потрепери с Дунав в мач с 4 греди 18-годишен смени Светослав Вуцов на "синята" врата

Левски стартира успешно защитата на титлата - 2:1 срещу новака Дунав на стадион "Георги Аспарухов". "Сините" поведоха с голове на Кристиян Димитров и Акрам Бурас, но гостите от Русе върнаха едно попадение чрез Денислав Минчев и направиха последните минути неочаквано напрегнати.

Феновете видяха и четири греди - три за Левски и една за Дунав. А заради новото правило на БФС на "синята" врата застана 18-годишният Огнян Владимиров, докато Светослав Вуцов седна на пейката. Младокът пази и при 0:0 с ЦСКА 1948 в последния кръг на миналия сезон.

Треньорът на Левски направи и други промени сред титулярите. Героят от мача с Борец - Рейналдо, влезе чак през второто полувреме. На пейката останаха още Никола Серафимов, Оливер Камдем, Гашпер Търдин, Сержиньо и Алекс Сентейес. На техните места действаха Кристиан Макун, Алдаир, Мехди Мубарик, Акрам Бурас, Давид Кусо и Хуан Переа.

Следващото изпитание пред "сините" е отново в Европа . В сряда тимът излиза срещу Университатя Крайова във втория предварителен кръг на Шампионската лига.

Греда след греда

Първото полувреме премина под тоталната доминация на шампионите, които обаче вкараха само един гол и уцелиха две греди. В 22-ата минута Кристиан Димитров прати топката в мрежата с глава след центриране на Давид Кусо от ъглов удар.

В 28-ата минута Денислав Минчев се отскубна от Алдаир, който го препъна пред наказателното поле, но съдията не реагира. Дунав можеше да изравни в 52-ата минута, но останал сам срещу вратаря, Александър Валиньо прати топката в гредата. А Левски удари за трети път гредата в 60-ата минута, когото Макун изпълни свободен удар.

B 70-ата минута Левски стигна до втори гол, дело на Акрам Бурас с глава. Евертон Бала центрира, а преди това атаката мина през самия Бурас и резервата Алехандро Сентейес.

Вратарят на Дунав Георги Китанов се контузи и беше заменен принудително от Пламен Пепеляшев. Денислав Минчев пък вкара първия си гол в елита, като успя да прокара топката покрай Владимиров.