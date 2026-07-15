Шампионска лига Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация УЕФА посече Левски преди евентуалното гостуване в Румъния Причината е “расистко и дискриминационно поведение на феновете“ Снимка: Lap.bg

Европейската футболна централа (УЕФА) посече Левски преди първия мач от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Там най-вероятен съперник на столичния гранд ще бъде Университатя Крайова, чийто тим има аванс от 4:1 преди реванша с Витебск (Беларус).

"Сините" нямат право да продават билети за гостуващи фенове за предстоящата си визита в Румъния. Освен това родният шампион трябва да плати и глоба в размер на 15 хил. долара, има и отложена забрана за още едно гостуване (срокът на пробация е 2 години).

Причината: расистко и дискриминационно поведение на феновете на Левски при гостуването на Борац Баня Лука преди седмица.

РЕШЕНИЕТО НА УЕФА

- Въвежда се в изпълнение на отложената дисциплинарна мярка, наложена от Контролния, етичен и дисциплинарен орган на УЕФА с решението му от 10 септември 2025 г., т.е. да се забрани на ПФК Левски София да продава билети на своите гостуващи привърженици за следващия един (1) мач от клубното състезание на УЕФА, за расисткото и/или дискриминационното поведение на неговите привърженици, в съответствие с член 26(3) от Дисциплинарния правилник на УЕФА.

- Налага се глоба на ПФК Левски София от 15 000 евро и се забранява на ПФК Левски София да продава билети на своите гостуващи привърженици за още един (1) мач от клубното състезание на УЕФА, за расисткото и/или дискриминационното поведение на неговите привърженици. Въпросната забрана за продажба на билети на неговите гостуващи привърженици е отложена за изпитателен срок от две (2) години, считано от датата на настоящото решение.

*Забележка: Дисциплинарните мерки по време на изпитателен срок не влизат в сила незабавно, но могат да бъдат изпълнени, ако „по време на изпитателния срок е извършено ново нарушение от подобен характер“ (член 26(3) от ДР).