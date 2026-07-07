БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Левски си тръгна с удобно 1:1 от Баня Лука Резервата Око-Флекс изравни през по-доброто за "сините" второ полувреме

Левски си тръгна с удобно 1:1 от Баня Лука при гостуването си на Борац в първи мач от първия предварителен кръг на Шампионската лига. "Сините" изоставаха с 0:1 след слабо първо полувреме, излязоха преобразени за втората част и Армстронг Око-Флекс донесе равенството.

Реваншът е следващата седмица на стадион "Георги Аспарухов". А Левски е с отлични шансове да преодолее първото стъпало при завръщането си в Турнира на богатите след 17-годишно отсъствие.

Борац получи дузпа още в 7-ата минута след последователни грешки на Акрам Бурас и Никола Серафимов. Македонският централен защитник откровено повали Стефан Савич в наказателното поле и получи жълт картон.

Нападателят на домакините Лука Юричич преодоля Светослав Вуцов и откри резултата под мощния одобрителен рев от трибуните. До почивката "сините" действаха сковано, а нито едно от стартиралите три нови попълнения - Давид Кусо, Рейналдо и Сержиньо, не внесе очаквания ентусиазъм.

Кусо беше сменен от Око-Флекс в самото начало на второто полувреме и това се оказа решаващ ход на Хулио Веласкес. В 55-ата минута Майкон проби отляво, подаде към Сержиньо, който продължи към крилото. Око-Флекс се разписа с диагонален удар между краката на Себастиан Ерера.

До края Левски продължи да владее ситуацията на терена и пропусна да се прибере с победа. Най-чистата ситуация пропусна Бурас в 84-ата минута, когато отблизо стреля в обсега на вратаря.