Шампионска лига Публикувано в Борислава Стаменова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Сложната история на Баня Лука: Левски гостува в сръбското сърце на Босна Градът преживява какво ли не: от монаси-траписти до първата въздушна битка на НАТО Снимка: Instagram

Футболният Левски трябва бързо да мине от режим на подготовка в такъв на сериозно действие на терена, тъй като до мача от първия квалификационен кръг на Шампионската лига остават само няколко дни.

На 7 юли шампионът на България гостува на първенеца на Босна и Херцеговина Борац Баня Лука. Реваншът е седмица по-късно в София.

"Сините" със сигурност ще имат подкрепа от сърцатата си агитка. Къде обаче отиват те? Баня Лука е в Босна и Херцеговина, но в тази страна нищо не е простичко!

Една или две държави

Босна и Херцеговина е независима държава от 15 януари 1992 г. Всъщност България е пърата страна в света, която я признава за такава!

Тогава страната излиза окончателно от състава на вече несъществуващата Югославия и... войната започва. След тригодишни битки, в които доскорошни съседи и приятели вече са врагове, е сключено Дейтънското мирно споразумение. Така Босна и Херцеговина се оформя от три дяла - Република Сръбска (на североизток) и Федерация Босна и Херцеговина (на югозапад), както и окръг Бръчко, който все още е под международно управление.

Както показва името, в Република Сръбска, съставена от 10 общини, мнозинството жители се определят като сърби (83%). Във федерацията са 70% бошняци.

Къде е Баня Лука в тази сложна ситуация? Ами тя е... столица. Сараево е столица на Босна и Херцеговина, докато Баня Лука - на Република Сръбска. Там са административните институции на тази част от държавата.

История

Баня Лука и близките области до града са населени отдавна - преди около 2000 г. преди Христа. Преди да бъде завладяна от Римската империя, областта е населена с илири и келти. От там минава важен военен път, построен от римляните, които имат и казарма, а днес могат да се види крепостта Кастел.

Самият град първо се споменава при... унгарския владетел Владислав II Ягело през 1494 г. От там е и името, което може да се преведе като "Ливадата на владетеля".

Когато е в пределите на Османската империя, най-голямо влияние оказва роденият наблизо и след това взет за еничарин Ферхад Паша Соколович. Той е управителят на областта, който изгражда водопроводът в града, както и мостове, административни и религиозни сгради. В края на османския период е изградена първата железница, прокаран е и телеграф.

Монасите

Облагородяването продължава и под владение на Австро-Унгария. Баня Лука попада в територията на империята от 1878 до 1918 г.

Тогава са построени болници, училища, различни фабрики и предприятия.

Голяма е заслугата и на монасите траписти. Орденът пренася в Баня Лука... пивоварството. И днес в града функционира отворената в края на 19-ти век фабрика за бира. Емблематичната им битка носи името "Нектар".

Производството на местното сирене "Трапист" също се заражда тогава.

За жалост огромна част от красивие сгради са разрушени по време на двете световни войни. След Първата световна Баня Лука преминава в пределите на царство Югославия. По време на Втората световна война градът е бомбардиран и огромна част от сградите са разрушени.

Войната

През 1969 г. пък градът преживява тежко земетресение - 6,4 по Скалата на Рихтер. Загиват 15 човека, а хиляди остават без дом. Това е и отправната точка на възстановяването на града и придобиването на съвременния облик.

Всъщност е интересно да се спомене, че в началото на Югославия в града живеят доста повече бошняци (20%) и хървати (11%).

Това се променя с военните действия и при последното преброяване те са съответно 5% и 3% от населението.

Баня Лука не е сред най-тежко засегнатите от войната, но пък със сигурност жителите страдат. Още пред 1992 г. доставките до града на основни стоки е затруднен, в това число и кислород за болничните цели. 12 бебета в местната неонатология губят битката за живота си, а тогавашната Армия на Република Сръбска с командир Ратко Младич, който след години ще бъде осъден от Международния съд за правата на човека в Хага за военни престъпления, предприема действия.

Операцията се нарича "Коридор" и цели да свърже двете части на Република Сръбска през Бръчко. Успехът ѝ се смята за един от най-големите за сръбската страна в сраженията.

Не така обаче седят нещата, когато във военната картина се намесва НАТО.

Въздушната битка

За алианса Баня Лука е град с историческо значение. Именно там за първи път НАТО се показва не само като организация за защита, а и за бойни операции извън границите на своите членове.

На 28 февруари самолети на НАТО свалят 4 летателни апарата на Армията на Република Сръбска, които нарушават забраната за навлизане във въздушното пространство. НАТО унищожава 3 от самолетите и прави фатални повреди по четвъртия при акция, в която участват 4 изтребителя F-16.

Това се смята за първото бойно въздушно сражение в историята на НАТО.

След това

Ситуацията в Босна и Херцеговина и днес не е от най-мирната и обединена. За щастие до момента искрите са само политически. Разделението между различните общности - бошняци, сърби и хървати, е не само териториално.

Що се отнася до Баня Лука, там животът продължава със своите ежедневни грижи, но и малко по-различно от другата част на страната. Както след всяка война, двете страни в нея имат различни гледни точки. В града се уважава сръбската версия за хърватска и босненска агресия и неизбежна защита от нея.

В Баня Лука има паметници на починалите 12 бебета от операция "Коридор", на загиналите сръбски войници по време на битките. Хърватското и босненското мнозинство често се оплакват, че не са така добре застъпени в местната култура.

Ето в тази действителност ще гостува Левски със своята агитка.

Борац Баня Лука на 100

Само преди ден съперникът на българския шампион отпразнува именно в родния Баня Лука своя 100-годишен юбилей.

Борац е оценен на едва 9 милиона евро, докато Левски - на над 37 милиона евро, според авторитетния сайт Transfermarkt. Това означава, че "сините" не би трябвало да имат особени проблеми, но пък в Баня Лука със сигурност няма да е лесно.

Борац е четирикратен шампион на Босна и Херцеговина, като през миналия сезон изпревари втория в класирането Зрински Мостар с 15 точки. Преди няколко месеца босненците играха на осминафинал в Лигата на конференциите.

В своите редици тимът има предимно местни футболисти, но личат имената на Юрич Каролина от Кюрасао, Себастиан Ерера - македонец с колумбийски корени, Шериф Диуф от Сенегал.

Феновете

В Баня Лука Левски със сигурност ще се сблъска и с феновете, които носят живописното име "Лешояди".

Солидната агитка подкрепя пламенно своя тим и именно те бяха в основата на празненствата, които "подпалиха" целия град с 1000 ракети от 100 различни локации в Баня Лука.

Кой ще има повод за фойерверки след мача от първия кръг на квалификациите за Шампионска лига между Борац и Левски, предстои да разберем!