БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Левски тръгна без шестима за Баня Лука По-силни сме от миналия сезон с новите попълнения, доволен е Даниел Боримиров

Без шестима футболисти потегли Левски за сблъсъка с Борац Баня Лука от първия предварителен кръг на Шампионската лига. Двубоят е във вторник от 21:30 часа.

Треньорът Хулио Веласкес не може да разчита на Асен Митков, Карл Фабиен, Мустафа Сангаре, Стипе Вуликич, Радослав Кирилов и Мазир Сула. Всички те се възстановяват от контузии.

За сметка на това на разположение са всички нови попълнения. А тяхната класа беше акцент в изказването на изпълнителния директор Даниел Боримиров на летище "Васил Левски".

"Мисля, че сме добре подготвени за този мач. Надявам се да го покажем утре. По-силни сме от миналия сезон."

"Всеки отбор, който се е класирал в този формат, заслужава уважение. Ще подходим с необходимото уважение. С играта си ще затвърдим твърдението им, че сме неудобен съперник. Надявам се от мач на мач да ставаме все по-добри."

"Не обичам да давам прогнози, нашето желание е да победим още утре. Важното е тактическите задачи да бъдат изпълнени."

"Трансферният прозорец е отворен до септември - всичко е възможно да се случи. Надградихме с класата на футболистите, които взехме."