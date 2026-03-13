Локо София отпразнува Стефан Грозданов, но не и победа срещу Славия

Локомотив София и Славия завършиха без победител в едно от емблематичните столични дербита.

Двата тима направиха 1:1 на стадиона в квартал "Надежда", като в последните минути столичните "железничари" пропуснаха няколко добри възможности да прибавят три точки в актива си.

Аплодисменти за Стефан Грозданов

Преди началото на мача на терена излезе един от емблематичните треньори на Локомотив София от последните години - Стефан Грозданов. Той празнува своя 80-годишен юбилей и бе посрещнат с аплодисменти.

От клуба и от Българския футболен съюз го удостоиха с плакети и фланелки.

Стефан Грозданов застана и пред камерата на bTV, за да разкаже за най-паметните мигове в успешната си кариера.

Мачът

Срещата бе доста остра и на терена видяхме няколко добри положения за голове. Само две от тях бяха реализирани.

Славия откри резултата в 36-ата минута. Тогава капитанът Иван Минчев центрира в наказателното поле, Мартин Величков не успя да избие сигурно кълбото и то достигна до Янис Гермуш, който със силен диагонален удар го прати в мрежата.

Изравнителното попадение дойде във втората част, когато футболистите на Локомотив бяха далеч по-настоятелни. В 71-ата минута Дост центрира от лявото крило към наказателното поле, където оставеният непокрит Анте Аралица направи резултата 1:1 с точен удар с глава.

Напрежение с треньора

През целия мач феновете на Локо София не пожалиха треньора на Славия Ратко Достанич и помощника му Юлиян Петков.

Сърбинът бе начело на школата на "железничарите" преди да отиде в Славия, а Петков е считан за една от легендите на клуба.

Привържениците показаха с транспаранти, че считат отиването им на стадион "Александър Шаламанов", при най-големия дразнител в първенството, за предателство.

Те хвърляха и играчки мишки по скамейката на "белите".

След това равенство Славия остана на седмо място с актив от 35 точки. Локомотив е на десета позиция в Първа лига с 31 пункта и един изигран двубой по-малко.