БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Лудогорец взима крило на Ботафого за €4 милиона Натан Фернандес е младежки национал на Бразилия

Лудогорец е близо до крилото на Ботафого Натан Фернандес. Това съобщи бразилският експерт по трансферите Жорже Никола.

Той твърди, че оценяваният на 4 милиона евро футболист ще дойде под наем в Разград. Фернандес е на 21 години и е младежки национал на Бразилия, като има 5 мача за "селесао" в тази възраст.

Ботафого го купува за 7,2 млн. евро от Гремио. Талантът има 29 мача за гранда, в които е вкарал един гол и е дал 3 асистенции.

Любопитно е, че в момента Лудогорец води съдебно дело срещу Ботафого. Причината - бразилският клуб все още не е изплатил всички пари по трансфера на Руан Круз.

Към днешна дата Руан е под наем в Разград до края на годината. Възможно е пристигането на Натан Фернандес да е част от споразумение между двата клуба.