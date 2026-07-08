Лудогорец взима крило на Ботафого за €4 милиона
Натан Фернандес е младежки национал на Бразилия
Лудогорец е близо до крилото на Ботафого Натан Фернандес. Това съобщи бразилският експерт по трансферите Жорже Никола.
Той твърди, че оценяваният на 4 милиона евро футболист ще дойде под наем в Разград. Фернандес е на 21 години и е младежки национал на Бразилия, като има 5 мача за "селесао" в тази възраст.
Ботафого го купува за 7,2 млн. евро от Гремио. Талантът има 29 мача за гранда, в които е вкарал един гол и е дал 3 асистенции.
Любопитно е, че в момента Лудогорец води съдебно дело срещу Ботафого. Причината - бразилският клуб все още не е изплатил всички пари по трансфера на Руан Круз.
Към днешна дата Руан е под наем в Разград до края на годината. Възможно е пристигането на Натан Фернандес да е част от споразумение между двата клуба.Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google