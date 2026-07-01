Официално: Лудогорец се раздели с Хьогмо

Лудогорец и старши треньорът Пер-Матиас Хьогмо се разделиха по взаимно съгласие, съобщиха 14-кратните шампиони.
Норвежкият специалист пое "орлите" на 21 ноември 2025 г. и води отбора в 30 официални мача. Под негово ръководство разградчани записаха 16 победи, 6 равенства и 8 загуби.
Отборът се класира за елиминационната фаза на Лига Европа след солидно представяне в основната фаза на турнира, включващо престижни победи над Селта и Ница. Хьогмо спечели Суперкупата на България, а в първенството – бронзовите медали.
"Пожелавам на клуба и на всички фенове много успехи, и всичко най-добро занапред", сподели Пер-Матиас Хьогмо.
"Лудогорец благодари на Хьогмо за работата му в клуба и му пожелава успех в бъдещите предизвикателства. В момента отборът е на лагер в Банско, където провежда интензивни тренировки под ръководството на Микаел Старе", написаха от разградския клуб.
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