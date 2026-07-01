БГ Футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Официално: Лудогорец се раздели с Хьогмо След 16 победи, 6 равенства и 8 загуби

Лудогорец и старши треньорът Пер-Матиас Хьогмо се разделиха по взаимно съгласие, съобщиха 14-кратните шампиони.

Норвежкият специалист пое "орлите" на 21 ноември 2025 г. и води отбора в 30 официални мача. Под негово ръководство разградчани записаха 16 победи, 6 равенства и 8 загуби.

Отборът се класира за елиминационната фаза на Лига Европа след солидно представяне в основната фаза на турнира, включващо престижни победи над Селта и Ница. Хьогмо спечели Суперкупата на България, а в първенството – бронзовите медали.

"Пожелавам на клуба и на всички фенове много успехи, и всичко най-добро занапред", сподели Пер-Матиас Хьогмо.

"Лудогорец благодари на Хьогмо за работата му в клуба и му пожелава успех в бъдещите предизвикателства. В момента отборът е на лагер в Банско, където провежда интензивни тренировки под ръководството на Микаел Старе", написаха от разградския клуб.