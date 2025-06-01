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НА ЖИВО: Бенефисът на Мартин Камбуров

Следете с нас ElitBet All Stars, който можете да гледате пряко по bTV Action и на VOYO

НА ЖИВО: Бенефисът на Мартин Камбуров

17:15 ч. - Мартин Камбуров поздрави публиката.

16:50 ч. - Голмайстор №1 на родния футболен елит Мартин Камбуров се надява мачът да се превърне във футболен празник.

16:45 ч. - Последни приготовления и в All Stars Bulgaria.

16:35 ч. - Едуард Ераносян и Тодор Неделев преди шоуто.

16:15 ч. - Анкета.

16:30 ч. - Пряко включване от съблекалнята на ALL STARS Lokomotiv.

16:00 ч. - Звездите пристигат за ElitBet All Stars.

ПРЕВЮ

Дойде и големият ден! Топ реализаторът на родното ни първенство - Мартин Камбуров, се сбогува с футбола. Нападателят, вкарал цели 256 гола в българския елит, изправя Христо Стоичков и легендите от Мондиал 1994 срещу звездите на Локомотив Пловдив.

Гледайте ElitBet All Stars Мартин Камбуров от 17:00 ч. - пряко по bTV Action и онлайн на VOYO.BG.

Шоуто е от 16:30 ч., а коментарното ни студио започва половин час по-рано. По случай Деня на детето, комплексът отваря врати още в 12:00 ч., където са подготвени увеселителни съоръжения, аниматори и още много други активности.

Как изглеждат отборите?

На терена на стадион "Локомотив" един срещу друг ще се изправят отборите на ALL STARS Bulgaria и ALL STARS Lokomotiv.

В тима All Stars Bulgaria ще видим Христо Стоичков, Георги Петков, Стилиян Петров, Валери Божинов, Ивайло Чочев, Красимир Балъков, Елин Топузаков, Валентин Илиев, Владимир Манчев, Станислав Ангелов, Мартин Петров, Тодор Неделев, Александър Александров, Николай Бодуров, Георги Миланов, Емил Гъргоров, Георги Иванов, Благой Георгиев, Даниел Боримиров, Светослав Дяков и Радостин Кишишев.

В състава на All Stars Lokomotiv ще се подвизават Васил Камбуров, Кирил Акалски, Илко Пиргов, Ванчо Траянов, Павел Виданов, Иван Иванов, Бирсент Карагарен, Георги Илиев, Кирил Котев, Красимир Димитров, Димо Бакалов, Димитър Илиев, Здравко Лазаров, Александър Тунчев, Дончо Донев, Зоран Балдовалиев, Христо Колев “Бащата” и Методи Стойнев.

Треньори ще бъдат Христо Бонев, Едуард Ераносян и Любомир Шейтанов за ALL STARS Lokomotiv, както и Илиан Илиев, Александър Томаш и Петър Зехтински за ALL STARS Bulgaria.

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