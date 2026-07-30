БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: ЦСКА - Карабах (0:0), Христо Стоичков в ложите Следете на живо мача от пресявките на Лига Европа

19' - Отново опасна ситуация пред вратата на Карабах, която обаче завършва с неточен изстрел на Йоанис Питас.

7' - Силни първи минути за ЦСКА. Шанс за Йоанис Питас, но ударът му бе блокиран.

1' - Начало на мача.

Стартови състави:

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов - 14. Теодор Иванов, 5. Жан-Филип Гбамин, 32. Факундо Родригес - 2. Пастор, 7. Макс Ебонг, 6. Бруно Жордао (К), 8. Стефано Сенси, 17. Анхело Мартино - 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой

Карабах: 99. Матеуш Кохалски - 2. Матеус Силва, 55. Бадави Хюсеинов (К), 4. Бенче Варкони, 44. Елвин Джафаргулиев - 35. Педро Бикальо, 8. Марко Янкович - 21. Олексий Кашчук, 20. Кади Боржеш, 10. Абдела Зубир - 11. Закария Саво