БГ Футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Спартак Търнава - ЦСКА 1948 (0:0) Следете с нас на живо Снимка: bTV

1' - Начало на мача.

Стартови състави:

СПАРТАК ТЪРНАВА: 72. Мартин Вантруба - 24. Кристиан Кощърна, 52. Ерик Сабо, 16. Мелос Байрами, 29. Мартин Микович - 5. Роман Бегала, 91. Марин Лаушич - 20. Филип Трело, 30. Лука Хорчели, 11. Филип Азанго, 14. Таймен Вилдебур

ЦСКА 1948: 1. Петър Маринов - 2. Диего Медина, 4. Андре Хофман, 3. Лаша Двали (К), 22. Огнйен Гашевич - 20. Браян Собреро, 8. Моатаз Земземи, 33. Ектор Куеяр - 11. Георги Русев, 30. Жул Мейер - 93. Мамаду Диало