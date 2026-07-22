Лига на Конференциите Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация ЦСКА 1948 и Спартак Търнава оставиха всичко за реванша Двата тима направиха нулево равенство в Лигата на конференциите

ЦСКА 1948 направи 0:0 със словашкия Спартак Търнава като гост в среща от втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите.

Така двата тима оставиха развръзката за реванша на 28 юли (вторник), който ще се играе от 20:30 ч. на ст. Васил Левски в София. Двубоят също ще бъде излъчен пряко по bTV.

За вицешампиона ЦСКА 1948 това е завръщане в евротурнирите след 2-годишна пауза.

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СПАРТАК ТЪРНАВА: 72. Мартин Вантруба - 24. Кристиан Кощърна, 52. Ерик Сабо, 16. Мелос Байрами, 29. Мартин Микович - 5. Роман Бегала, 91. Марин Лаушич - 20. Филип Трело, 30. Лука Хорчели, 11. Филип Азанго, 14. Таймен Вилдебур

ЦСКА 1948: 1. Петър Маринов - 2. Диего Медина, 4. Андре Хофман, 3. Лаша Двали (К), 22. Огнйен Гашевич - 20. Браян Собреро, 8. Моатаз Земземи, 33. Ектор Куеяр - 11. Георги Русев, 30. Жул Мейер - 93. Мамаду Диало