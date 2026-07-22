БГ Футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Левски - Университатя Крайова (1:0) Следете с нас на живо Снимка: bTV

51' - Нов пропуск за Левски, този път от Акрам Бурас.

48' - Секунди по-късно Армстронг Око-Флекс бе изведен сам срещу вратаря, но опитът му да прехвърли Лоренциу Попеску бе неуспешен.

47' - Шанс още в началото на второто полувреме за Спартак Търнава, но топката мина на сантиметри от страничната греда.

46' - Начало на втората част.

45'+3 - Край на първото полувреме.

38' - Нов шанс за Левски, но след рикошет топката се озова във външната част на мрежата.

24' - Поредно добро спасяване на Лоренциу Попеску след удар от футболист на Левски.

14' - Шанс за Университатя да изравни, но ударът на Карлос Мора мина над горната греда.

Снимка: Lap.bg

8' - ГОООООООООООЛ! Ударно начало на мача за Левски. Сержиньо центрира в наказателното поле, където капитанът Кристиан Димитров се извиси, за да открие резултата.

1' - Начало на мача.

Стартови състави:

ЛЕВСКИ: 92. Светослав Вуцов - 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров (К), 31. Никола Серафимов, 3. Майкон - 19. Мехди Мубарик, 35. Сержиньо, 47. Акрам Бурас - 11. Армстронг Око-Флекс, 17. Евертон Бала, 7. Рейналдо

УНИВЕРСИТАТЯ: 21. Лоренциу Попеску - 3. Олександър Романчук, 6. Владимир Скречу 28. Адриан Рус - 17. Карлос Мора, 20. Александру Чикалдау, 5. Анзор Меквабишвили, 11. Никушор Банку (К) - 12. Мъндей Етим, 22. Симон Елисор, 10. Щефан Баярам