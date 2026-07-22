Шампионска лига Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Левски с нова европейска победа, мечтае в Шампионска лига “Сините“ взеха минимален аванс срещу румънци в квалификациите Снимка: Lap.bg

Нов европейски успех за Левски! "Сините" победиха Университaтя Крайова с 1:0 у дома в първи мач от втория квалификационен кръг на Шампионската лига.

В герой за тима на Хулио Веласкес се превърна капитанът Кристиан Димитров, който отбеляза единственото попадение още в 8'.

Реваншът на румънска земя е насрочен за след седмица. Ако преодолее Университатя, Левски ще се изправи срещу спечелилия сблъсъка между Омония Никозия и Кайрат Алмати. Кипърците също имат минимална преднина от 1:0 след първата среща.

Радост на "Герена"

Левски наложи високо темпо още от началните минути и успя да материализира добрия си старт с гол при първата по-сериозна възможност.

В 8' Сержиньо изпълни корнер, защитата на Университатя Крайова изчисти, но топката попадна в Мехди Мубарик. Халфът върна към португалеца, който центрира повторно и намери Кристиан Димитров на далечната греда. Капитанът на "сините" надскочи Щефан Баярам и с прецизен удар с глава не остави шансове на Лауренциу Попеску - 1:0.

Снимка: Lap.bg

Румънският тим отговори с опасна атака в 14'. След неточно изчистване на Мубарик топката беше върната към Карлос Мора, останал непокрит около точката за дузпа, но ударът му премина високо над напречната греда.

До почивката Левски продължи да бъде по-опасният отбор. Сержиньо и Алдаир пробваха късмета си с далечни удари, но Попеску се намеси. Рейналдо също създаде напрежение с пробив по десния фланг, завършил с удар в страничната мрежа. В края на първата част "сините" имаха три точни изстрела срещу нито един за гостите.

Снимка: Lap.bg

След подновяването на играта двубоят стана значително по-отворен. Университатя беше близо до изравняването, когато Анзор Меквабишвили излезе сам срещу Светослав Вуцов, преодоля стража на домакините, но топката премина на сантиметри покрай страничната греда.

Левски отвърна мигновено с две отлични възможности. Първо Армстронг Око-Флекс се озова очи в очи с Попеску, но румънският вратар спаси. Само минута по-късно Рейналдо организира бърза контраатака, комбинира с Око-Флекс, а последният изведе Акрам Бурас сам срещу вратаря. Алжирецът обаче не успя да намери целта.

Натискът на домакините продължи и след близо час игра Сержиньо пресече подаване в половината на Крайова, след което центрира към Рейналдо. Бразилецът обаче закъсня с плонжа и пропусна отлична възможност да удвои преднината на Левски.

Снимка: Lap.bg

В заключителните минути гостите отново натиснаха. Меквабишвили беше близо до попадение след грешка при изнасянето на Светослав Вуцов, но топката премина покрай гредата. Малко след това националният вратар на Левски се реваншира с блестяща намеса, спасявайки опасен удар на Карлос Мора от непосредствена близост и запазвайки аванса на своя тим.

СЪСТАВИTE

ЛЕВСКИ: 92. Светослав Вуцов - 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров (К), 31. Никола Серафимов, 3. Майкон - 19. Мехди Мубарик, 35. Сержиньо, 47. Акрам Бурас - 11. Армстронг Око-Флекс, 17. Евертон Бала, 7. Рейналдо

УНИВЕРСИТАТЯ: 21. Лоренциу Попеску - 3. Олександър Романчук, 6. Владимир Скречу 28. Адриан Рус - 17. Карлос Мора, 20. Александру Чикалдау, 5. Анзор Меквабишвили, 11. Никушор Банку (К) - 12. Мъндей Етим, 22. Симон Елисор, 10. Щефан Баярам