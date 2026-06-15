БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Най-доброто място за футбол на Балканите: Шият тревата на „Армията“ ЦСКА показа видео с модерната технология, която ще повиши устойчивостта на терена

Най-доброто място за футбол на Балканите. Така ЦСКА описа почти завършения стадион "Българска армия".

От клуба публикуваха видеоклип, който проследява любопитен процес - "пришиване" на снопчета изкуствена трева към вече изградената естествена настилка. Целта е по-голямо качество и устойчивост.

За терена се грижи световноизвестната ирландска компания SIS Pitches. А въпросната технология е използвана на някои от най-модерните стадиони по света.

Какво написаха "червените

"Най-доброто място за футбол на Балканите!

"Българска армия" ще разполага с терен според най-добрите образци в световен мащаб. Ирландската компания SIS Pitches - световен лидер в изграждането на висококачествени футболни терени - приложи изключителните си технологични решения за подготовката на тревното покритие на нашия дом.

В последните часове специални машини започнаха да "пришиват" снопчета с изкуствени влакна по цялото покритие на терена на "Армията", които ще гарантират изключителната устойчивост и качество на игрището. Работата не спира и през тъмната част от денонощието.

Благодарение на хибридната комбинация между естествена трева и изкуствено покритие, "Армията" ще разполага с терен, отговарящ на най-високите международни стандарти, които покриват изискванията за най-големите футболни форуми!

Обратно у дома!"