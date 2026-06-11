БГ Футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация ЦСКА и държавата се разбраха за "Армията" Моделът 50:50 се запазва Снимка: cska.bg

Министерството на младежта и спорта и ЦСКА потвърдиха запазването на модела 50:50 в "Спортни имоти Българска армия" АД.

Това стана ясно след срещата между министъра Енчо Керязов и ръководството на футболен клуб ЦСКА, съобщиха от спортното министерство.

По време на разговора бяха обсъдени въпроси, свързани с дейността на дружеството и реализацията на проекта за новия стадион "Българска армия". Двете страни очертаха необходимите последващи действия за окончателното формиране на правната рамка, която да гарантира успешното финализиране на проекта в установените срокове.

Беше изразена и обща позиция, че запазването на съществуващото съотношение на участие в дружеството осигурява необходимия баланс между държавния интерес и инвеститорите.

Участниците в срещата се обединиха около разбирането, че конструктивният диалог между двете страни ще продължи за успешното завършване на проекта в интерес на българския футбол и хилядите "червени" привърженици.

Припомняме, че преди дни Керязов алармира за неуредици по собствеността на реновирания стадион на ЦСКА "Българска армия".

Той заяви, че инвеститорите са вложили тройно повече средства в модернизирането на старото съоръжение, което поставя под въпрос дяловете на държавата в него.