БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Познат съперник: ЦСКА срещу Дери Сити в Европа "Червените" избегнаха Жилина, Войводина и Университатя Клуж

Познат съперник за ЦСКА при завръщането на европейската сцена. "Червените" ще се изправят срещу ирландския Дери Сити в първия предварителен кръг на Лига Европа. Тимът на Христо Янев беше сред поставените на жребия, който се тегли в Нион.

Останалите потенциални опоненти бяха Жилина (Словакия), Войводина (Сърбия), Университатя Клуж (Румъния), Алуминий (Словения) и Вестри (Исландия).

ЦСКА се класира за втория по сила европейски клубен турнир, след като спечели Купата на България.

Първите мачове ще бъдат на 9 юли, а реваншите - седмица по-късно.

1:0 и 1:1

31-кратните шампиони се изправиха срещу Дери Сити и през 2009 година. И го отстраниха след 1:0 у дома и 1:1 на Острова.

Тогава сблъсъкът беше от третия предварителен кръг на Лига Европа. А начело на ЦСКА беше Любослав Пенев.

Очертана поляна

Любопитно е, че Пенев изрязава претенции към терена на стадиона на Дери - Брандиуел, като нарича настилката „очертана поляна“ с денивелация от около 7 метра. Легендарният нападател е в недоумение как такъв терен получава лиценз за мачове от европейските турнири.

Впоследствие "червените" отстраниха Динамо Москва в плейофите и влязоха в груповата фаза. Там взеха само точка в сблъсъците с Рома, Базел, Фулъм.

Ако ЦСКА и този път се справи с ирланския си съперник, отива във втория квалификационен кръг на Лига Европа. При отпадане се насочва към Лигата на конференциите, където през сезон 2021/22 игра в груповата фаза.