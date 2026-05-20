След драма с дузпи: Купата е за ЦСКА!

Купата на България е "червена"! ЦСКА триумфира, след като победи Локомотив Пловдив с 4:3 след драма с дузпи. В редовното време и продълженията битката на Националния стадион завърши 1:1.

Леандро Годой даде аванс на ЦСКА в 11, когато засече с глава центриране на Джеймс Ето'о от корнер. В 47' обаче, също след ъглов удар, централният бранител на Локомотив Лукас Риян изравни.

В последните минути от добавеното време попадение на Годой за ЦСКА не беше зачетено след намеса на системата за видеоповторение (VAR) заради игра с ръка на Лео Перейра в хода на атаката.

Стигна се до продължения, а след това спорът се реши от бялата точка. За Локомотив не реализираха Димитър Илиев и Запро Динев, докато за ЦСКА не бе точен единствено Бруно Жордао. от 11-те метра не сбъркаха Лукас Риян, Андрей Киндриш и Жоел Цвартс за "черно-белите". Героите за "червените" са Макс Ебонг, Теодор Иванов, Годой и Ето'о.

Така столичният гранд спечели трофея за 22-ри път, докато "железничарите" пропуснаха да го постигнат за трети път в клубната история.

По този начин ЦСКА си отмъсти на Локомотив за поражението във финала през 2020 г., което също беше след дузпи.

Христо Янев вдигна купата за втори път като треньор на "армейците". Предишният бе през 2016 г. Преди това - през 2006 г., той ликува като играч.

Съставите

Локомотив Пловдив: 1. Боян Милосавлйевич, 2. Адриан Кова, 4. Андрей Киндриш, 5. Тодор Павлов (108' - 44. Калоян Костов), 13. Лукас Риян, 12. Ефе Али (98' - 33. Мартин Атанасов), 22. Ивайло Иванов (26' - 99. Жулиен Лами), 39. Парвиз Умарбаев (К) (82' - 3. Миха Търдан), 94. Каталин Иту (98' - 14. Димитър Илиев), 7. Севи Идриз (98' - 11. Запро Динев), 77. Йоел Цварц

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 2. Давид Пастор, 14. Теодор Иванов, 32. Факундо Родригес, 17. Анхело Мартино, 6. Бруно Жордао (К), 11. Мохамед Брахими (89' - 38. Лео Перейра), 10. Макс Ебонг, 99. Джеймс Ето‘о, 28. Йоанис Питас (103' - 77. Алехандро Пиедраита), 9. Леандро Годой