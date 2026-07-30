БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Пред 20 000 и Христо Стоичков: ЦСКА напред, Лапоухов герой "Червените" изхвърлиха Карабах след дузпи, излизат срещу Макаби Тел Авив

Пред 20 000 зрители и своята легенда Христо Стоичков в ложите на стадион "Васил Левски" - ЦСКА продължава към третия предварителен кръг в Лига Европа! "Червените" подчиниха с дузпи сочения за абсолютен фаворит в сблъсъка Карабах.

Големият герой се казва Фьодор Лапоухов. Беларуският вратар блесна с няколко ключови намеси и запази резултата 0:0 след редовното време и продълженията. А при дузпите отрази удара на Матеус Силва, което се оказа и решаващо за успеха.

И петимата изпълнители, посочени от Христо Янев, не трепнаха. Йоанис Питас, Теодор Иванов, Жан-Филип Гбамен, Стефано Сенси и Джеймс Ето'о направиха показно от бялата точка и спряха устрема на казахстанския гранд.

А Карабах не е свикнал да отпада толкова рано в Европа. Тимът участва в групова или основна фаза в девет от последните десет сезона. А през миналия дори стигна до елиминациите на Шампионската лига след серия престижни победи.

Специално внимание заслужава и Джеймс Ето'о. Камерунският халф, който почти не игра от началото на кампанията заради проблеми с дисциплината, влезе като резерва през второто полувреме. Справи се на висота и отбеляза решителната дузпа - точно както във финала за Купата на България срещу Локомотив Пловдив през май.

А благодарение на очаквания от малцива успех Христо Янев до голяма степен се закрепи стабилно на разклатения си треньорски стол. Дори и при отпадане срещу Макаби Тел Авив в следващия кръг, тимът му отива на плейоф в Лигата на конференциите. Съперникът там ще е Динамо Киев или ПАОК.

Сега обаче на дневен ред е Макаби Тел Авив, който отстрани молдовския Шериф Тираспол без особени проблеми. Първият мач е на 6 август в Грузия (израелските отбори на могат да домакинстват у дома), а реваншът - седмица по-късно в София.

След нулевото равенство в Баку, Янев приложи същата тактика с трима централни защитници. Двата тима действаха предпазливо чак до последните минути на редовното време.

Снимка: Lap.bg

Там някъде "червените" пропиляха и големия си шанс. Ударът на Стефано Сенси обаче профуча над горната греда.

В продълженията гостите се впуснаха напред и пропиляха няколко идеални шанса. Най-вече благодарение на Лапоухов, който впечатли с три блестящи спасявания. Две от тях - последователни в 115-ата минута.