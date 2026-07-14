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Скандал: Британските власти спират двама от ЦСКА за реванша с Дери

Беларусите Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг не са получили визи

Скандал: Британските власти спират двама от ЦСКА за реванша с Дери
 Снимка: Lap.bg

Скандал преди реванша между Дери Сити и ЦСКА от първия предварителен кръг на Лига Европа.

Ирландските власти са отказали да издадат визи и да пуснат в страната двама от основните футболисти на "червените" - Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг. Двамата са граждани на Беларус.

От ЦСКА са се обърнали към УЕФА за съдействие.

ЦСКА стигна само до 3:2 с Дери Сити

Съобщението на "армейците"

|ЦСКА информира, че към този момент нашите футболисти и национали на Беларус - Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг, все още не са получили от британските власти необходимите визи за предстоящото пътуване до Северна Ирландия.

ЦСКА подаде всички необходими документи в установените срокове, но досега казусът остава неразрешен. Клубът алармира всички компетентни български институции, както и УЕФА, за създалата се ситуация.

В случай, че двамата футболисти не получат своите визи навреме, те няма да могат да вземат участие в реванша срещу Дери Сити от първия квалификационен кръг на Лига Европа на 16 юли.", обявиха от "армейския" клуб.

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