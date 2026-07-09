БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация ЦСКА стигна само до 3:2 с Дери Сити Кошмарни грешки в защита вгорчиха завръщането на "червените" в Европа Снимка: Lap.bg

Със страхотни голове, но и заради две кошмарни грешки в защита - ЦСКА стигна само до 3:2 срещу Дери Сити в първи мач от първия квалификационен кръг на Лига Европа. "Червените", които се завърнаха на континенталната сцена след тригодишно отсъствие, са изправени пред неочаквано драматичен реванш в Северна Ирландия следващата седмица.

Пред 15 000 зрители футболистите на ЦСКА демонстрираха индивидуално превъзходство. Но вместо да спечелят със солиден аванс, позволиха на скромния съперник да си тръгне с удобен резултат и да се надява на нещо повече в сбъсъка.

Два гола за вкара Йоанис Питас, а един добави капитанът Бруно Жордао. На ниво се представи и звездното ново попълнение Стефано Сенси, който се отличи с асистенция и няколко класни отигравания.

Красиви попадения

ЦСКА поведе в резултата в 19-ата минута. Гостите не изчистиха добре след корнер и топката попадна у Питас, който овладя добре и с майсторски удар прати топката в мрежата.

Гостите изравниха в 31-а минута след колективна грешка в защитата на ЦСКА. Майкъл Дъфи изпълни фаул и изведе с Лиъм Бойс, който прати топката в мрежата на Лапоухов.

Четири минути преди почивката ЦСКА отново поведе. ССенси подаде на Жордао, който с мощен шут от разстояние не остави шансове на вратаря на Дери.

Нова грешка в края

ЦСКА продължи да диктува играта и през втората част и успя да стигне до трети гол в 53-а минута. Йоанис Питас напредна през центъра, подаде на Пастор, който върна топката към кипъреца и той без забавяне вкара втория си гол в мача.

Снимка: Lap.bg

В 66-ата минута попадение на гостите не бе признато заради засада на Лиъм Бойс, но ситуацията загатна за нови колебания в защитата на ЦСКА. Минута преди края нова неточност позволи на гостите да стигнат до втори гол. Бари Котър финтира Анхело Мартино и центрира, а Патрик Маклийн свали с глава за Джеймс Олайинка, който отблизо не сгреши - 3:2.

Състави

ЦСКА: Фьодор Лапоухов, Пастор, Теодор Иванов, Факундо Родригес, Анхело Мартино, Бруно Жордао, Стефано Сенси (85-Алехандро Пиедраита), Исак Соле (72-Мохамед Брахими), Петко Панайотов, Леандро Годой (72-Жоел Цварц), Йоанис Питас

Дери Сити: Брайън Меър, Конър Бар, Кристи Грогън (71-Джейми Стот), Патрик МакКлийн, Робърт Слевин (83-Джеймс Маклийн), Бари Котър, Камерън Дъмиган (64-Ник Туиск), Джеймс Олайинка, Майкъл Дъфи, Лиъм Бойс, Елис Чапман