БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация След Мондиал 2026: Големите печеливши са Испания и... България Националите изпревариха два от отборите, участвали на световното първенство

Срещали ли сте шегата, че българският национален отбор по футбол няма загуба на голям форум от 2004 година? Хем е смешно, хем нагарча.

Парадоксално, но нашите всъщност прогресираха в ранглистата на ФИФА, като... не участваха на Мондиал 2026. Тимът на Александър Димитров се изкачи с две позиции, като изпревари именно тимове, участвали на финалите.

България вече е под №85 в ранглистата с 1271.68 точки. А след нас останаха Нова Зеландия и Хаити, които не се представиха осоено сполучливо на мондиала.

В същото време родните национали не успяха да постигнат победа в последните си два приятелски мача - 0:1 от Черна гора в Пловдив и 2:2 при гостуването на Молдова.

Иначе световният шампион Испания логично се изкачи на първо място в ранглистата на ФИФА, като вече има 1995.88 точки. Тимът изпревари именно съперника си от финала Аржентина, който вече е втори с 1970.37 точки.

Другите полуфиналисти - Франция и Англия, запазват съответно третото и четвъртото си място, а нататък в подреждането следват тимовете на Бразилия, Мароко, Португалия, Белгия, Нидерландия и Мексико, който завършва Топ 10.