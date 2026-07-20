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След Мондиал 2026: Големите печеливши са Испания и... България

Националите изпревариха два от отборите, участвали на световното първенство

След Мондиал 2026: Големите печеливши са Испания и... България
 

Срещали ли сте шегата, че българският национален отбор по футбол няма загуба на голям форум от 2004 година? Хем е смешно, хем нагарча.

Парадоксално, но нашите всъщност прогресираха в ранглистата на ФИФА, като... не участваха на Мондиал 2026. Тимът на Александър Димитров се изкачи с две позиции, като изпревари именно тимове, участвали на финалите.

България вече е под №85 в ранглистата с 1271.68 точки. А след нас останаха Нова Зеландия и Хаити, които не се представиха осоено сполучливо на мондиала.

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В същото време родните национали не успяха да постигнат победа в последните си два приятелски мача - 0:1 от Черна гора в Пловдив и 2:2 при гостуването на Молдова.

Иначе световният шампион Испания логично се изкачи на първо място в ранглистата на ФИФА, като вече има 1995.88 точки. Тимът изпревари именно съперника си от финала Аржентина, който вече е втори с 1970.37 точки.

Другите полуфиналисти - Франция и Англия, запазват съответно третото и четвъртото си място, а нататък в подреждането следват тимовете на Бразилия, Мароко, Португалия, Белгия, Нидерландия и Мексико, който завършва Топ 10.

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