БГ Футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Шеф в БФС за националите: Феновете да имат търпение! В петък "лъвовете" гостуват на Молдова

Националният тим на България отпътува за Кишинев, където утре ще се изправи срещу Молдова в приятелска среща.

На 1 юни отборът, воден от Александър Димитров загуби в Пловдив от Черна гора с 0:1.

Въпреки това техническият директор на БФС Кирил Котев смята, че прогресът в родния футбол е видим, но трябва търпение и да се върви стъпка по стъпка. "Отиваме да покажем по-добра игра и да си вкараме положенията.

Снимка: Lap.bg

Настроението след загуба не е приятно, но имаше много положителни неща, просто трябва да си вкарваме положенията, особено със съперник като Черна гора.

Сега целта ни е да се подготвим за предстоящите мачове в Лигата на нациите и смятам, че Молдова е подходящ съперник.

Феновете трябва да имат търпение. Ние надграждаме малко по малко, но няма как да станат изведнъж нещата. Трябва търпение и стъпка по стъпка да вървим напред", заяви Котев от летището.