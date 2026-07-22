БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Треньорско решение: Джеймс Ето'о не се качи на самолета за Баку ЦСКА остана без един от ключовите си футболисти за сблъсъка с Карабах

ЦСКА изненадващо замина за Баку без един от основните си футболисти. Първия мач срещу Карабах в Лига Европа пропуска Джеймс Ето'о.

Според информация на колегите от Dsport отсъствието му не е продиктувано от травма или друг здравословен проблем. Става дума за решение на треньора Христо Янев.

Този ход е изненадващ предвид ключовата роля, която камерунският халф имаше за "червените" през миналия сезон. Той е рекордьор по асистенции, като е автор и на головото подаване към Леандро Годой във финала за Купата на България срещу Локомотив Пловдив.

Нов договор

Впоследствие Ето'о реализира и последната дузпа в сблъсъка, донесла трофея на ЦСКА.

След края на сезона Джеймс подписа нов договор с клуба и се обвърза до 2029 г.

Той обаче пропусна цялата лятна подготовка, като изтъкнатата причина беше инфекциозно заболяване. Футболистът публикуваше снимки от родината си.

Сменен на почивката

Халфът пропусна първия мач за сезона - 3:2 срещу Дери Сити в Лига Европа. В реванша (2:1) се появи за последните минути.

Ето'о стартира като титуляр на старта на Първа лига - 0:0 срещу Славия в понеделник. Той обаче беше заменен още на почивката.

Засега е сигурно - бившият играч на Ботев Пловдив няма да бъде наличен за мача срещу Карабах на стадион "Тофик Бахрамов" в четвъртък от 19:00 часа българско време.

Проблеми с дисциплината

Вече циркулират и най-различни слухове около отсъствието на Джейм Ето'о. Най-настойчивият е, че решението на Христо Янев е заради проблеми с дисциплината на камерунеца.

Вероятно самият Янев ще внесе повече подробности по време на пресконференцията си по-късно днес.