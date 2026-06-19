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БГ Футбол

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Васил Божков: Когато давах десетки милиони безвъзмездно за Левски - нямаше проблем!

Къде е моралът, пита бизнесменът 

Васил Божков: Когато давах десетки милиони безвъзмездно за Левски - нямаше проблем!
 Снимка: БГНЕС

Бившият собственик на Левски - Васил Божков, внесе яснота защо е предявил искане да получи дължимите си пари от клуба. По думи на бизнесмена не той, а американските адвокати са поискали това взимане.

Той припомни, че е давал "десетки милиони безвъзмездно за Левски", феновете не са го подкрепили при политическите атаки, подарил е акциите на избран от привържениците човек (б.р. - Наско Сираков) и шест години не е искал сумата.

"Когато давах десетки милиони безвъзмедно за Левски - нямаше проблем. Когато подарих акциите, на когото те избраха - нямаше проблем. Когато 6 години не си исках част от парите, за да не фалирам отбора - също. Когато американски адвокати поискаха това вземане, защото е единственото възможно - страшен проблем. Къде е моралът в това?", написа в социалните мрежи бизнесменът.

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