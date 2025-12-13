bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

17 милиона дълг: Васил Божков каза последната си дума!

Това е разграден двор. По-зле няма накъде, коментира той състоянието на футбола ни

17 милиона дълг: Васил Божков каза последната си дума!
Lap.bg

Бившият благодетел на Левски Васил Божков говори пред Българското национално радио темата за дълга на „сините“ към него, който възлиза на близо 17 милиона лева.

Категоричен е – няма да си иска средствата обратно, но и няма как да ги опрости.

„Има законови пречки“, заяви Божков в интервю за БНР.

На въпрос докога клубът ще остане в неяснота за бъдещето на задълженията, бизнесменът отговори с добре познатата си ирония:

„Като им давах пари, им беше известно. Сега им е неизвестно.“

Божков подчерта, че искрено би се радвал Левски да намери стабилен инвеститор – такъв, който не просто влага средства, а разбира от футбол.

Снимка: Lap.bg

„Ще се радвам Левски отново да бъде водещ клуб в България“, допълни той.

Феновете вече не погасяват дълга на Левски към НАП

По отношение на Sport Republic позицията му е положителна, но с важна уговорка:

„Въпросът е какви са намеренията им. Ако искат да развиват Левски – значи са правилните хора. Никой инвеститор не влиза, за да си изгори парите.“

В края Божков коментира и състоянието на българския футбол като цяло:

„Това е разграден двор. По-зле няма накъде. Всеки се меси, инвестиции няма, а без инвестиции резултати не се правят.“

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Васил Божков за Левски: Опрощаването е сложен процес
Тагове:

пари левски инвестиции бнр дълг ред български футбол Васил Божков

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Весела Лечева: Българският олимпийски комитет е пленена институция

Весела Лечева: Българският олимпийски комитет е пленена институция

"Това е нашият дом!": Речта, която надъха Лудогорец за 3:3 с ПАОК (ВИДЕО)
Четири красавици около Новак Джокович притесниха Сърбия

Четири красавици около Новак Джокович притесниха Сърбия

Ули Вегнер пред bTV: България трябва да се гордее с Кубрат (ВИДЕО)

Ули Вегнер пред bTV: България трябва да се гордее с Кубрат (ВИДЕО)
В Индия се ядосаха на Меси, чупиха седалки и хвърляха предмети (ВИДЕО)

В Индия се ядосаха на Меси, чупиха седалки и хвърляха предмети (ВИДЕО)

Последни новини

Кристиано редом до Вин Дизел в

Кристиано редом до Вин Дизел в "Бързи и яростни"
Весела Лечева: Българският олимпийски комитет е пленена институция

Весела Лечева: Българският олимпийски комитет е пленена институция
Изнасилвачът Конър Макгрегър вдигна сватба във Ватикана

Изнасилвачът Конър Макгрегър вдигна сватба във Ватикана

Деца запалиха стадион, полицията е безсилна (ВИДЕО)

Деца запалиха стадион, полицията е безсилна (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV