17 милиона дълг: Васил Божков каза последната си дума!

Бившият благодетел на Левски Васил Божков говори пред Българското национално радио темата за дълга на „сините“ към него, който възлиза на близо 17 милиона лева.
Категоричен е – няма да си иска средствата обратно, но и няма как да ги опрости.
„Има законови пречки“, заяви Божков в интервю за БНР.
На въпрос докога клубът ще остане в неяснота за бъдещето на задълженията, бизнесменът отговори с добре познатата си ирония:
„Като им давах пари, им беше известно. Сега им е неизвестно.“
Божков подчерта, че искрено би се радвал Левски да намери стабилен инвеститор – такъв, който не просто влага средства, а разбира от футбол.
„Ще се радвам Левски отново да бъде водещ клуб в България“, допълни той.
По отношение на Sport Republic позицията му е положителна, но с важна уговорка:
„Въпросът е какви са намеренията им. Ако искат да развиват Левски – значи са правилните хора. Никой инвеститор не влиза, за да си изгори парите.“
В края Божков коментира и състоянието на българския футбол като цяло:
„Това е разграден двор. По-зле няма накъде. Всеки се меси, инвестиции няма, а без инвестиции резултати не се правят.“
