Шампионска лига Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Хулио Веласкес: Горд и щастлив съм, невероятно е! След като Левски си осигури място в основната фаза на евротурнир за първи път от 16 години Снимка: Lap.bg

Треньорът на Левски Хулио Веласкес не скри гордостта си с играчите, осигурили на "сините" първо класиране за основната фаза на евротурнир от 16 години насам.

Това стана факт след отстраняването на румънския Университатя Крайова във втория квалификационен кръг на Шампионската лига.

"Невероятно е. За всички хора зад мен, за тези в София и в което и да е крайче на света, това е за тях. След толкова много години чакане, да си осигуриш място в основната фаза е нещо невероятно. Изключително горд и щастлив съм от моите играчи. Разбира се, и всички дългогодишни служители имат пълното право да се радват", започна Веласкес след 2:2 в реванша.

Драма в Крайова

"Стадионът, феновете им, атмосферата беше брутална, не беше лесно пред тях. Не се играе лесно тук. Започнахме много добре, вкарахме два гола. Не завършихме първото полувреме добре. Накараха ни да страдаме. Трябваше да коригираме някои неща, имайки предвид, че имахме и трима човека с жълти картони. Искахме да излезем по същия начин като първото полувреме, но те започнаха много добре", продължи испанският специалист.

Снимка: sport.ro

"Истината е, че след като получихме втория гол, 5-6 минути изпаднахме в съмнения. След това коригирахме нещата и изиграхме мача така, както трябваше. Показахме огромно желание, зрялост. Имахме и две греди в края, когато можеше и да спечелим срещата. За мен наистина е голямо удоволствие да водя този отбор и тези футболисти"

"Сега имаме мач със Септември. Започнахме добре първенството и трябва да продължим така. Другата седмица се завръщаме в Европа. В крайна сметка продължаваме в Шампионската лига. Трябва да бъдем взискателни, амбициозни и да влизаме във всеки мач с цялото желание на света. Сега е ясно - прибираме се вкъщи, почиваме и идва мачът със Септември.", коментира още шампионът със "сините".