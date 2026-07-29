Шампионска лига Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Левски елиминира Университатя и продължава мечтата си в Шампионска лига “Сините“ си осигуриха европейски футбол поне до Коледа Снимка: sport.ro

Левски продължава мечтата си в Шампионската лига! "Сините" направиха 2:2 с Университатя Крайова като гости в реванша от втория квалификационен кръг. Така тимът на Хулио Веласкес се класира благодарение на минималния успех в София преди седмица.

Тази вечер Левски започна вихрено и поведе с 2:0 за 3 минути между 13' и 16', когато се разписаха Евертон Бала и Алдаир.

Домакините намалиха изоставането си чрез Никушор Банку малко преди почивката. В началото на втората част Адриан Рус изравни със страхотно изпълнение на пряк свободен удар от Адриан Рус.

Последваха напрегнати моменти за вратаря Светослав Вуцов, който направи две блестящи спасявания. На два пъти пък гредите помогнаха на Университатя - при удари на капитана Кристиан Димитров и Сержиньо. Българският шампион все пак издържа за радост на няколкостотин свои фенове, дошли въпреки наказанието, което клубът изтърпява.

С отстраняването на румънците "сините" си осигуриха европейски футбол поне до Коледа за първи път от 16 години. В следващия етап от пресявките в Шампионската лига столичният гранд ще се изправи срещу казахстанския Кайрат Алмати, който елиминира Омония Никозия (Кипър) след дузпи.

СЪСТАВИТЕ

Университатя Крайова: Попеску, Стеванович, Рус, Скречиу, Мора, Чикалдау, Меквабишвили, Банку, Дейвид, Нсимба, Баярам

Левски: Вуцов, Алдаир, Димитров, Серафимов, Майкон, Бурас, Мубарик, Сержиньо, Око-Флекс, Евертон Бала, Рейналдо