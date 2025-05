Пари Сен Жермен и историческата купа (ВИДЕО)

Пари Сен Жермен вдигна първата си купа от Шампионската лига! 5 години след загубата с 0:1 от Байерн Мюнхен в спора за трофея, парижани триумфираха по безапелационен начин - с 5:0 срещу Интер.

Така бе спазена традицията финалите на европейски клубни турнири в Мюнхен да бъдат печелени от отбор, за който трофеят е първи, като ПСЖ е петият. Всичко започва през далечната 1979 г. с Нотингам Форест и продължава с Олимпик Марсилия през 1993, Борусия Дортмунд през 1997 и Челси през 2012.

Тимът на Луис Енрике доминираше и изнесе на "нерадзурите" лекция, невиждана в двубой за Ушатата купа.

Головете за новия властелин на футболна Европа отбелязаха Ашраф Хакими в 12', Дезире Дуе в 20' и 63', Хвича Кварцхелия в 73' и резервата Сени Маюлу в 86'.

Marquinhos joined PSG thirteen years ago. After several heartbreaks in the Champions League over the years, today he lifts the trophy as the captain. #UCLfinal pic.twitter.com/ZbFUvOy8cu