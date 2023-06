"Смятах те за момиче" (ВИДЕО)

С внушителните си размери - ръст от 195 см и тегло от над 90 кг, Арлинг Холанд не е сред футболистите, с които е добра идея да се закачаш. Още повече да му казваш, че прилича на момиче... Макар че държи косата си дълга и понякога я сплита.

Точно това направи големият син на съотборника му Фил Фоудън - Рони. По време на празненствата след триумфа в Шампионската лига мъникът се обърна към Холанд със "Смятах те за момиче!".

Признанието хвана норвежкия таран неподготвен и той само се засмя засрамено. В същото време Рони най-невинно поигра с трофея, преди да се върне при баща си.

Фоудън и половинката му Ребека Кук имат още един син и дъщеря.

4-годишният Рони умили феновете и в друг клип от небесносиния купон, но с участието на Рико Люис. Последният и Фоудън са юноши на Сити. "Прати видеото на татко", каза детето.

"Send that to my Dad"



Phil Foden's son with Rico Lewis is the cutest thing you'll see



(via RicoLewis/Snapchat) pic.twitter.com/vkKpfXplYX