Други Публикувано в Андрей Романов Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация 6 години футбол в името на доброто (ВИДЕО) "Сити Фен Къп" с ново издание и нова кауза Снимка: bTV

Как се прави добро в забързаното ежедневие, в което живеем? Лесно. Това доказват членовете на фен клуба на Манчестър Сити. Всичко е въпрос на загриженост и воля. И така – вече 6 години.

Една малка традиция

Да подадеш ръка на човек в нужда, да си там, когато за него времената са трудни. И да го сториш повече от веднъж.

"Една традиция, която мнозина очакват с нетърпение да се случи. И само се питаме "Кога е датата? Кога ще бъде проведено следващото издание на Сити Фен Къп?", разказва пред камерата на bTV за втора поредна година председателят на фенклуба на Манчестър Сити - Камен Чолаков.

Каузата

"Тази година патрон на нашия Сити Фен Къп №6 е Цвети Маркова, едно 17-годишно момиче от Генерал Тошево, което има нужда от нашата подкрепа. Има лечение, в момента се правят вливки във Варненска болница."

Така Камен ни представя момичето, на което е посветено тазгодишното издание. За него и приятелите му всяка такава история жегва, а веднага след това се пристъпва към действие.

Цветелина Станимирова Маркова, на 17 години, е от Генерал Тошево. На 9 март 2024 г. животът на Цвети и майка ѝ Сузана избира нова посока. До този момент ежедневието на осмокласничката от СУ „Никола Йонков Вапцаров” в Генерал Тошево се върти около народното пеене, народните танци, ученето и излизанията с приятели.

Внезапно тя започва да чувства слабост в краката си. Загубата на чувствителност води до падане. Прегледана е в болницата в Генерал Тошево, а на другия ден – в Добрич, откъдето е насочена за лечение във Варна. След близо едномесечен престой в болнично заведение в морската ни столица, реалността за Цвети е следната – прогресираща парализа от кръста надолу и липса на точна диагноза.

Майка ѝ Сузана напуска работа, за да може да се грижи за дъщеря си. Двете заминават за клиника в Турция, където на Цвети най-сетне е поставена диагноза: MOGAD – рядко автоимунно заболяване на миелиновите олигодендроцитни гликопротеинови антитела.



Към настоящия момент, Цвети е у дома, като ежедневно изпълнява различни процедури, които целят поддръжка на мускулатурата на краката и предпазване на костите от деформации. Същевременно всеки ден тя прави опити чрез упражнения да се научи отново да се изправя и стои права без помощ. Всичко това дава резултат, макар и бавно. Вливките със стволови клетки продължават.

"Има все повече желаещи"

"С куиза, който беше проведен на 10 юни, в сряда, се опитваме да надграждаме турнира и още повече хора да могат да вземат участие, включително и тези, които не могат да бъдат на терените", добавя Камен.

Тази година отново 18 състава са част от събитието.

"Терените са 3, всеки е като отделна група. Така по-лесно преминава турнирът. Има повече желаещи да участват", споделя пак той.



Отбор на bTV също се включи в каузата, като стигна до четвъртфиналите, където отстъпи на Лийдс с 1:2.