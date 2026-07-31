Други Публикувано в Надежда Кожухарова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Ад на 8047 метра: Легендата Нирмал Пурджа изчезна в смъртоносна лавина Бившият военнослужещ влезе в историята през 2019 г., когато изкачи всичките 14 осемхилядника само за 6 месеца и 6 дни Снимка: Getty Images

Световноизвестният алпинист Нирмал Пурджа е сред осемте души, които все още са в неизвестност след мощна лавина, връхлетяла международна експедиция на Броуд Пик (8047 м) в пакистанската част на Каракорум.

По последни данни двама алпинисти са загинали, след като спасителите са открили телата им в района на инцидента. Самоличността им засега не е официално потвърдена.

Лавината е паднала около обяд местно време в четвъртък по един от маршрутите към 12-ия по височина връх на планетата. След бедствието връзката с десетчленната експедиция е прекъснала напълно, което е наложило незабавното започване на мащабна спасителна операция.

Темата следи в социалните си мрежи и Алесандро Филипини, съпруг на българската волейболистка Цветана Божурина, който е известен италиански спортен журналист, дългогодишен заместник-главен редактор на вестник "Гадзета дело спорт" и експерт по алпинизъм.

Според информация на Seven Summit Treks експедицията е била ръководена от Пурджа. Освен него в групата са били американец, китайски гражданин, оманец и петима непалски шерпи.

Все пак има и малка надежда. Бизнес партньорът на Пурджа – Мингма Гябу Шерпа, разкрива пред непалското издание Kantipur, че GPS устройството на алпиниста е продължило да отчита движение и след падането на лавината. Засега не е ясно дали това означава, че той е успял да се придвижи сам, или сигналът е резултат от движението на снежните маси.

Снимка: Getty Images

Пакистанските власти координират спасителната операция съвместно с Алпийския клуб на Пакистан. При първа възможност ще бъдат включени и хеликоптери, но действията по въздух зависят изцяло от метеорологичните условия в района.

От Алпийския клуб съобщиха, че поддържат постоянна връзка с всички ангажирани институции, за да бъдат мобилизирани максимално бързо всички налични ресурси. Организацията изрази съпричастност към близките на изчезналите алпинисти.

Нирмал Пурджа е една от най-големите фигури в съвременния алпинизъм. Бившият военнослужещ от британските Кралски морски пехотинци влезе в историята през 2019 г., когато изкачи всичките 14 осемхилядника само за шест месеца и шест дни – рекорд, който промени представите за границите на човешките възможности. До това лято той има 57 успешни изкачвания на върхове над 8000 метра, като 29 от тях са без използване на допълнителен кислород. Историята му е разказана и в документалния филм 14 Peaks: Nothing Is Impossible.

Броуд Пик (8047 м), разположен на границата между Пакистан и Китай, е сред най-опасните осемхилядници в света. Въпреки че често остава в сянката на съседния К2, маршрутът към върха е известен с изключително високия риск от лавини, резки промени във времето и продължително изкачване в зоната на смъртта.

Издирването на осемте изчезнали алпинисти продължава, а световната алпийска общност очаква с тревога новини от Каракорум.