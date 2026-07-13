Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Българският футбол се обедини в подкрепа на малката Натали-Ирен Благотворителната кампания за лечението на 2-годишното дете продължава Снимка: pavelandreev.org

Българският футболен съюз подкрепя благотворителната кампания в помощ на 2-годишната Натали-Ирен от Варна, която се бори с изключително рядкото генетично заболяване Метахроматична левкодистрофия, обявиха от централата.

За лечението ѝ в чужбина е необходима огромна сума, а времето е решаващ фактор.

Към каузата вече се присъединяват клубове, футболисти и привърженици от цялата страна, доказвайки, че когато става въпрос за детски живот, футболът е по-силен от всяко съперничество.

Снимка: pavelandreev.org

Най-тежката битка

Всеки, който желае да помогне или да научи повече за кампанията, може да го направи, като предварително се информира за казуса.

"Само на две годинки и половина, нашето малко слънчице е изправено пред най-тежката битка, тази за собствения си живот. Лекарите ни събориха със страшната диагноза Метахроматична левкодистрофия. Това е изключително рядко, коварно и агресивно генетично заболяване, което безпощадно атакува нервната система. Доскоро болестта беше напълно скрита, нямахме никакви симптоми и всички се радвахме на едно здраво и щастливо дете, но днес кошмарът вече е тук и всеки изминал ден нанася необратими поражения върху малкото му тяло.“, пише чичото на детето - Дан Демирев, който е организатор на кампанията.

В доброто сме един отбор и всички носим екипа на надеждата, призовават от БФС и посочват, че повече детайли могат да бъдат намерени на страница, посветена на кампанията.