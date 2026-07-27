Чешкият президент в коренно различна роля на Гран при на Унгария

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Петър Павел практикува хобито си до пистата
Какво правят президентите в свободното си време? Ако съдим по държавния глава на Чехия Петър Павел - снимат.
Един от най-важните хора в централноевропейската страна изненада всички с присъствието си на старта от Формула 1 за Гран при на Унгария.
Той обаче не беше сред официалните гости, а бе... акредитиран фотограф.
Президент Павел не крие своята страст към фотографията.
Той пристигна на пистата до Будапеща още в събота и бе придружаван от официалния фотограф от Чехия на Формула 1 Иржи Кренек.
Павел явно си пада и по моторните спортове, защото не за първи път е около бързи машини.
Самият държавен глава кара мотор, въпреки важния си пост, на който застана преди 3 години. Преди това Павел беше главнокомандващ армията и ръководител на военния комитет на НАТО.
В средата на юни той бе забелязан отново с фотоапарата си на емблематичната писта до френското градче Льо Ман, където се провежда емблематичното 24-часово състезание.
Освен това Павел е снимал стартове от MotoGP и Superbike в Бърно. Пътувал е чак до САЩ и Саудитска Арабия, за да улови кадри от NASCAR и легендарното рали Париж-Дакар, което в последните години се провежда в различни точки на света.
Президентът на Чехия показа някои от кадрите си в Националния технически музей в Прага през 2025 г.
Чрез снимките си той успя да събере близо 30 000 евро, които дари на организация, която се грижи за деца, самотни родители и възрастни хора. Сумата дойде от негов фотоалбум с кадри на чешките пилоти на рали "Дакар" през 2025 г., продаден на търг.
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