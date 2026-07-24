Други Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Люис Хамилтън шокира: Години наред бях жертва на тормоз! Каратето ми спаси живота, разказва седемкратният световен шампион във Формула 1 Снимка: BBC

Седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън направи една от най-личните си и болезнени изповеди. В навечерието на Гран при на Унгария британецът призна, че като дете е бил жертва на системно малтретиране, продължило години наред.

Пилотът на Ферари разкри, че насилието е започнало още когато е бил едва шестгодишен. Именно тогава започнал да тренира карате – решение, което, по собствените му думи, буквално е променило живота му.

„Бях жертва на тормоз от връстници. Това продължи много, много дълго – в начално училище, а след това и в гимназията“, призна Хамилтън.

41-годишният британец обясни, че спортът го е научил на дисциплина и му е помогнал да оцелее в среда, която е можела да го пречупи.

Снимка: gettyimages.com

„Ако не беше каратето, вероятно щях да тръгна по грешен път заради средата, в която израснах“, споделя асът на "черните кончета".

Но трудностите не приключили с училището. Британецът призна, че дори след като влиза в света на моторните спортове, отново се сблъсква с подобно отношение.

„Когато стъпих на пистата, се случи същото. И там има побойници. Каратето ми помогна да разбера силата си и как да я използвам за добро“, добави легендата на Формула 1.