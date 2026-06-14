Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Наказание свали Цолов от подиума 5 секунди пренаредиха генералното класиране Снимка: Lap.bg

Българският пилот на Кампос Никола Цолов получи наказание след края на състезанието в Барселона за Гран при на Каталуния, което го свали от подиума.

Българския лъв финишира втори след Рафа Камара, но след състезанието стюардите го наказаха с 5 секунди заради неправилно изпреварване на конкурента му в битката за титлата във Формула 2 Габриеле Мини.

Цолов и неговия екип от Кампос са били извикани при стюардите заради изпреварването на Мини извън пистата по време на състезанието.

Снимка: Lap.bg

„Предполагаемо нарушение на член 27.3 от спортния правилник на ФИА F2 - Автомобил 6 е изпреварил автомобил 9, докато е бил извън пистата“, се казва в информацията подадена от стюардите.

Това наказание от 5 секунди свали Цолов на четвърта позиция след Алекс Дън и именно Габриеле Мини.

Снимка: Lap.bg

Мини е лидер в генералното класиране с 86 точки, Цолов е с 80.