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bTV Спорт екип

Христо Стоичков: 7 юни е велика дата за българския спорт!

Камата сравни исторически мач с успеха на Никола Цолов в Монако

Христо Стоичков: 7 юни е велика дата за българския спорт!
 

И легендата на българския футбол Христо Стоичков е горд с победата на Българския лъв - Никола Цолов в Монако!

Кавалерът на "Златната топка" коментира в социалните мрежи, че датата 7 юни е велика за българския спорт. На тази дата преди 31 години побеждаваме Германия с 3:2, а по-рано днес Цолов спечели старта от Формула 2 в Княжеството.

"7 юни - славна дата на българския спорт! Знаете ли от кого трепери Германия? От българските лъвове! Никога няма да забравя онзи дъжд над "Васил Левски"! И с 3:0 да ни бяха повели, пак щяхме да ги бием!!!

Днес с огромна гордост гледах как българският лъв Никола Цолов е над всички в Монако! Браво, момче!", написа Камата.

Никола Цолов пред bTV: Пистата е трудна! Ще дам газ! (ВИДЕО)
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