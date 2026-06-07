Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Христо Стоичков: 7 юни е велика дата за българския спорт! Камата сравни исторически мач с успеха на Никола Цолов в Монако

И легендата на българския футбол Христо Стоичков е горд с победата на Българския лъв - Никола Цолов в Монако!

Кавалерът на "Златната топка" коментира в социалните мрежи, че датата 7 юни е велика за българския спорт. На тази дата преди 31 години побеждаваме Германия с 3:2, а по-рано днес Цолов спечели старта от Формула 2 в Княжеството.

"7 юни - славна дата на българския спорт! Знаете ли от кого трепери Германия? От българските лъвове! Никога няма да забравя онзи дъжд над "Васил Левски"! И с 3:0 да ни бяха повели, пак щяхме да ги бием!!!

Днес с огромна гордост гледах как българският лъв Никола Цолов е над всички в Монако! Браво, момче!", написа Камата.