Никола Цолов започна с осмо място в спринта

Никола Цолов спечели 8 позиции и завърши осми с 3 точки в спринта от първия кръг на шампионата на Формула 3 в Австралия. Надпревара завърши зад кола за сигурност, след като заради инцидент маршалите чистеха пистата и прибираха потрошени коли в продължение на повече от четири обиколки.

Брандо Бадоер бе наказан след вчерашната квалификация на пистата "Албърт парк". 18-годишният пилот бе причината за първото прекъсване на сесията, след като се завъртя на втори завой, информира clubs1. Стюардите разгледаха случая и заключиха, че Бадоер е изцяло виновен за случая. Заради това най-доброто му време от квалификацията бе анулирано и това го прати 28-ми на стартовата решетка.

The Safety Car was called after a three-car incident involving Wharton, van Hoepen and Câmara at Turn 11 - all are out of the car and okay.https://t.co/xAX6ElVdTD#F3 #AusGP pic.twitter.com/uO2GiV810D