Пиян без книжка уби колоездач

Страшна новина покоси света на спорта. Израелският колоездач Гай Тимор загуби живота си по ужасяващ начин.

21-годишен национал беше блъснат по време на тренировка от пиян шофьор без книжка при опит да избяга от полицията. Инцидентът е станал на 60 км от столицата Тел Авив.

Тимор се е подготвял за състезание в Чехия, а треньорът и съотборниците му изразиха тъгата си и поискаха да се подобрят условията за колоездачите в страната.

Полицията разследва инцидента.

Guy Timor (21), one of Israel's most promising cycling talents, tragically lost his life after being hit by a car.



Reports indicate that Timor, who was riding his bike on a road about 60 kilometers south of Tel Aviv, was the victim of a reckless driver.



