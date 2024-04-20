Питбула със завръщане и бенефис на SENSHI 21 (ВИДЕО)

Дългоочаквано завръщане ще бъде черешката на тортата на бойна гала вечер SENSHI 21, която ще се проведе на 20 април в Двореца на културата и спорта във Варна.

След 3 световни и 3 европейски титли по кикбокс и над 300 мача в кариерата си Владимир Вълев-Питбула ще се качи на ринга за прощален двубой. Негов съперник ще бъде Карлос Гарсия от Испания.

"Всеки път когато гледам SENSHI, всеки път се паля. И всеки път минават едни мисли през главата ми и накрая вече се реших. Надявам се да изляза на едни 70-80% от възможностите си и всичко да приключи добре за мен", заяви Вълев след официалния кантар.

Още трима българи ще участват в събитието - Атанас Божилов, Михаил Велчовски и Руси Минев. Бойната карта съдържа 14 мача, като на ринга ще видим представители на 17 страни.

Всички те минаха задължителния кантар вчера. Ето и резултатите:

Двубой №1

Категория: -75 кг KWU FULL CONTACT

Михаил Велчовски, България (71,2 кг) – Джеймс Конде, Франция (72 кг)

Двубой №2

Категория: -75 кг KWU FULL CONTACT

Атанас Божилов, България (72,5 кг) – Адриан Мадалин, Румъния (72,3 кг)

Двубой №3

Категория: -70 кг KWU FULL CONTACT

Влад Триф, Румъния (69,9 кг) – Само Петче, Словения (70 кг)

Двубой №4

Категория: -75 кг KWU OPEN

Руси Минев, България (74,4 кг) – Бруно Карвальо, Португалия (74,9 кг)

Двубой №5

Категория: -80 кг KWU FULL CONTACT

Никола Цветкович, Сърбия (76,8 кг) – Константин Русу, Молдова (76,7 кг)

Двубой №6

Категория: -80 кг KWU FULL CONTACT

Никола Тодорович, Сърбия (77,4 кг) – Кристин Мустеаце, Молдова (80 кг)

Кристин Мустеаце от Молдова ще замени французина Кевин Лачими в мача срещу Никола Тодорович от Сърбия.

Двубой №7

Категория: -75 кг KWU FULL CONTACT

Басо Пирес, Португалия (75 кг) – Стефан Дроняк, Канада (75 кг)

Двубой №8

Категория: 95+ кг KWU FULL OPEN

Ендримит Емини, Германия (102,4 кг) – Луис де Брито, Бразилия (129,8 кг)

Двубой №9

Категория: -95 кг KWU FULL CONTACT

Милош Цветичанин, Сърбия (94,8 кг) – Бубакер ел Бакури, Мароко (94,9 кг)

Двубой №10

Категория: 95+ кг KWU FULL CONTACT

Флорин Иваное, Румъния (110,4 кг) – Мирослав Вуйович, Черна гора (112,2 кг)

Двубой №11

Категория: 95+ кг KWU FULL CONTACT

Ахмед Крънич, Босна и Херцеговина (122,7 кг) – Брайън Доуес, Нидерландия (117,2 кг)

Двубой №12

Категория: 95+ кг KWU FULL CONTACT

Георгиос Биниарис, Гърция (115,1 кг) – Ираж Азизпур, Иран (120 кг)

Двубой №13

Категория: 95+ кг KWU FULL CONTACT

Янис Стофоридис, Гърция (110,1 кг) – Кристиан Ристеа, Румъния (101,8 кг)

Двубой №14

Категория: -75 кг KWU FULL CONTACT

Владимир Вълев, България (71,5 кг) – Карлос Гарсия, Испания (67,9 кг)