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Питбула със завръщане и бенефис на SENSHI 21 (ВИДЕО)

Вижте резултатите от кантара преди бойната гала вечер

Питбула със завръщане и бенефис на SENSHI 21 (ВИДЕО)

Дългоочаквано завръщане ще бъде черешката на тортата на бойна гала вечер SENSHI 21, която ще се проведе на 20 април в Двореца на културата и спорта във Варна.

След 3 световни и 3 европейски титли по кикбокс и над 300 мача в кариерата си Владимир Вълев-Питбула ще се качи на ринга за прощален двубой. Негов съперник ще бъде Карлос Гарсия от Испания.

"Всеки път когато гледам SENSHI, всеки път се паля. И всеки път минават едни мисли през главата ми и накрая вече се реших. Надявам се да изляза на едни 70-80% от възможностите си и всичко да приключи добре за мен", заяви Вълев след официалния кантар.

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Още трима българи ще участват в събитието - Атанас Божилов, Михаил Велчовски и Руси Минев. Бойната карта съдържа 14 мача, като на ринга ще видим представители на 17 страни. 

Всички те минаха задължителния кантар вчера. Ето и резултатите:

Двубой №1
Категория: -75 кг KWU FULL CONTACT
Михаил Велчовски, България (71,2 кг) – Джеймс Конде, Франция (72 кг)

Двубой №2
Категория: -75 кг KWU FULL CONTACT
Атанас Божилов, България (72,5 кг) – Адриан Мадалин, Румъния (72,3 кг)

Двубой №3
Категория: -70 кг KWU FULL CONTACT
Влад Триф, Румъния (69,9 кг) – Само Петче, Словения (70 кг)

Двубой №4
Категория: -75 кг KWU OPEN
Руси Минев, България (74,4 кг) – Бруно Карвальо, Португалия (74,9 кг)

Двубой №5
Категория: -80 кг KWU FULL CONTACT
Никола Цветкович, Сърбия (76,8 кг) – Константин Русу, Молдова (76,7 кг)

Двубой №6
Категория: -80 кг KWU FULL CONTACT
Никола Тодорович, Сърбия (77,4 кг) – Кристин Мустеаце, Молдова (80 кг)
Кристин Мустеаце от Молдова ще замени французина Кевин Лачими в мача срещу Никола Тодорович от Сърбия.

Двубой №7
Категория: -75 кг KWU FULL CONTACT
Басо Пирес, Португалия (75 кг) – Стефан Дроняк, Канада (75 кг)

Двубой №8
Категория: 95+ кг KWU FULL OPEN
Ендримит Емини, Германия (102,4 кг) – Луис де Брито, Бразилия (129,8 кг)

Двубой №9
Категория: -95 кг KWU FULL CONTACT
Милош Цветичанин, Сърбия (94,8 кг) – Бубакер ел Бакури, Мароко (94,9 кг)

Двубой №10
Категория: 95+ кг KWU FULL CONTACT
Флорин Иваное, Румъния (110,4 кг) – Мирослав Вуйович, Черна гора (112,2 кг)

Двубой №11
Категория: 95+ кг KWU FULL CONTACT
Ахмед Крънич, Босна и Херцеговина (122,7 кг) – Брайън Доуес, Нидерландия (117,2 кг)

Двубой №12
Категория: 95+ кг KWU FULL CONTACT
Георгиос Биниарис, Гърция (115,1 кг) – Ираж Азизпур, Иран (120 кг)

Двубой №13
Категория: 95+ кг KWU FULL CONTACT
Янис Стофоридис, Гърция (110,1 кг) – Кристиан Ристеа, Румъния (101,8 кг)

Двубой №14
Категория: -75 кг KWU FULL CONTACT
Владимир Вълев, България (71,5 кг) – Карлос Гарсия, Испания (67,9 кг)

Тагове:

кикбокс владимир вълев питбула SENSHI

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