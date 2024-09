Почина олимпийката, запалена от приятеля си в Кения

Трагедия в леката атлетика! Представителката на Уганда в маратона на олимпийските игри в Париж - Ребека Чептегей, почина.

Тя бе приета в болница преди дни, след като приятелят ѝ Диксън Ндиема я заля с бензин и я запали пред дома ѝ в Кения.

33-годишната Чептегей бе приета с над 75% изгаряния след нападението, а лекарите не успяха да се преборят за живота ѝ. Новината потвърдиха и от лекоатлетическата федерация на Уганда.

"С голяма тъга ви съобщаваме за смъртта на Ребека Чептегей, която преди дни стана жертва на домашно насилие. Като федерация настояваме за действия и справедливост! Почивай в мир!", пишат от Уганда.

We are deeply saddened to announce the passing of our athlete, Rebecca Cheptegei early this morning who tragically fell victim to domestic violence. As a federation, we condemn such acts and call for justice. May her soul rest In Peace. pic.twitter.com/ZdxmZ3wDuE